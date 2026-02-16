Die Zeit von Tyreek Hill bei den Miami Dolphins ist zu Ende, der Star-Receiver sucht fortan ein neues Team. Welche Landing Spots wären naheliegend? Von Chris Lugert Vier Jahre verbrachte Tyreek Hill bei den Miami Dolphins. Vier Jahre, in denen die NFL oftmals vor dem Star-Receiver und der Offense aus Florida zitterte. Zweimal wurde Hill als Dolphin All-Pro, 2023 führte er die Liga in Receiving Yards und Receiving Touchdowns an. Jetzt aber stehen beide Seiten vor einem Neuanfang. Im Zuge ihrer Neuausrichtung verkündeten die Dolphins die Entlassung des bald 32-Jährigen, erstmals in seiner Karriere ist Hill Free Agent. Er ist fortan frei verfügbar und kann bei jedem Team unterschreiben. Doch es gibt ein großes Problem: Hill laboriert derzeit noch an einer schweren Knieverletzung. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Ende September im Spiel gegen die New York Jets renkte sich der Passempfänger sein linkes Knie aus und riss sich dabei auch mehrere Bänder, darunter das Kreuzband. Die anschließende Operation verlief zwar erfolgreich, doch aktuell steht in den Sternen, wann Hill auf das Footballfeld zurückkehren kann - und in welcher Form. Dass der achtmalige Pro Bowler zum Saisonstart 2026 fit ist, erscheint zumindest sehr optimistisch. Wahrscheinlicher ist, dass Hill erst im Saisonverlauf wieder eingreifen kann. Und dann bleibt immer noch die Frage, ob er seine Qualitäten als Speedster nach der Horrorverletzung immer noch ausreichend abrufen kann.

Aber dennoch: Da Hill Free Agent ist, muss ein Team kein horrendes finanzielles Risiko eingehen, um ihn zu verpflichten. Im besten Fall kann der frühere Super-Bowl-Champion eine günstige und brandgefährliche Waffe sein und in den Playoffs den Unterschied machen. Diese Perspektive dürfte für einige Teams attraktiv sein. Aber welche Standorte kämen infrage? Hill selbst dürfte keine Lust verspüren, bei einem Team ohne Playoff-Ambitionen zu unterschreiben. Und tatsächlich gibt es einige starke Franchises, denen ein fitter Tyreek Hill extrem helfen könnte - sofern er wirklich fit wird. ran zeigt die wahrscheinlichsten Landing Spots.

New England Patriots Dass den New England Patriots die Playmaker-Qualität auf der Receiver-Position fehlt, wurde spätestens im Super Bowl deutlich. Stefon Diggs war die klare Nummer eins, doch der 32-Jährige ist nicht mehr stark genug, um die Offense quasi im Alleingang zu tragen. Hier müssen die Patriots dringend nachbessern. In der Free Agency ist Hill der mit Abstand größte Name, der verfügbar ist. Vor allem als vertikales Target könnte er dabei helfen, der Offense des Super-Bowl-Teilnehmers eine neue Ebene zu bescheren. Quarterback Drake Maye würde sich bedanken. Kayshon Boutte kommt zwar aus einer guten Saison, doch ein Tyreek Hill dürfte von gegnerischen Defenses ganz anders respektiert werden. Plötzlicher Tod mit 54: Ex-NFL-Profi stirbt unerwartet Head Coach Mike Vrabel verfügt zudem über die Führungsqualitäten, um mit einem teilweise schwierigen Charakter wie Hill umgehen zu können. Wollen die Patriots die Planstelle auf Wide Receiver nicht über einen Blockbuster-Trade adressieren oder sich auf den Draft verlassen, wäre Hill ein starkes Statement auch an die Konkurrenz.

Buffalo Bills Womit wir beim Division-Rivalen der Patriots wären, den Buffalo Bills. Quarterback Josh Allen ist einer der Besten seines Fachs, doch die Qualität an Receivern, mit der er auskommen musste, war für einen Spieler seiner Klasse fast schon eine Beleidigung. Khalil Shakir war der beste Receiver der Bills - mit 719 Yards. Alles gesagt. In Angst und Schrecken versetzte das Passspiel der Bills kaum einen Gegner. Mit Tyreek Hill würde das vielleicht anders aussehen. Der neue Head Coach Joe Brady steht unter Erfolgsdruck, ein tiefer Playoff-Run und im Bestfall auch die erstmalige Super-Bowl-Teilnahme in der Allen-Ära werden erwartet.

Da könnte ein Receiver durchaus helfen, der weiß, wie man den Super Bowl gewinnt. Hill wäre, sofern er annähernd noch einmal sein früheres Niveau erreicht, seit dem Abgang von Diggs der beste Receiver, den Allen je hatte. Umgekehrt wäre Hill wohl nicht abgeneigt, mit einem Quarterback dieser Klasse zusammenzuarbeiten.

Pittsburgh Steelers Bei den Pittsburgh Steelers sind die Fragezeichen größer, angefangen beim Quarterback. Ob Aaron Rodgers noch eine Saison dranhängt, dürfte nicht nur darüber entscheiden, was von den Steelers 2026 zu erwarten ist. Es könnte auch die Attraktivität der Steelers für Hill selbst maßgeblich definieren. In Mike McCarthy hat Pittsburgh einen erfahrenen Head Coach verpflichtet, doch offensive Playmaker gibt es derzeit kaum. D.K. Metcalf ist der eine Name, der heraussticht. Der Vorteil hier: Hill könnte als Nummer zwei agieren und müsste nicht die Rolle einer faktischen Nummer eins übernehmen. Die Kombination aus Metcalf und Hill wäre eine Herausforderung für jede Passverteidigung. Gleichzeitig hätte dieses Duo mit seinen ganz speziellen Charaktereigenschaften aber auch jedes Potenzial, den Locker Room zu sprengen. In Verbindung mit Aaron Rodgers wäre für Entertainment garantiert gesorgt.

Baltimore Ravens Die Baltimore Ravens befanden sich in den vergangenen Jahren in einer ähnlichen Situation wie die Bills. Einer der besten Quarterbacks der Liga, ein überragendes Run Game - doch die Receiver gehören nicht zur absoluten Spitzenklasse. Zay Flowers ist immerhin eine sehr solide Nummer eins, aber auch nicht mehr. Kommentar: Jets-Owner erklimmt Gipfel der Peinlichkeit Nach der Entlassung von John Harbaugh und dem Abgang von Offensive Coordinator Todd Monken ist unklar, wohin die Franchise um Ex-MVP Lamar Jackson offensiv steuern wird. Declan Doyle ist neuer offensiver Playcaller und hätte mit Sicherheit nichts gegen Verstärkung auf der Receiver-Position - und Jackson sowieso nicht. DeAndre Hopkins wird bei den Ravens Free Agent, ob er gehalten wird, ist unklar. Flowers kommt hauptsächlich im Slot zum Einsatz, die Outside Receiver bestehen aktuell aus Rashod Bateman und Devontez Walker. Der Name Tyreek Hill würde diese Liste sofort deutlich aufwerten.

Kansas City Chiefs Oder kommt es zur spektakulären und von vielen Fans sehnlichst erwarteten Rückkehr? Bei den Kansas City Chiefs wurde Tyreek Hill einst zum Superstar, gleich dreimal wurde Hill in Chiefs-Diensten zum All-Pro gewählt. Höhepunkt war der gemeinsame Super-Bowl-Sieg im Februar 2020.

Seit Hills Abschied nach der Saison 2021 suchten die Chiefs vergeblich einen neuen Nummer-1-Receiver, auch Quarterback Patrick Mahomes dürfte seine einstige Lieblingsanspielstation mehr als einmal vermisst haben. Der Fall ist klar: Beide Seiten kennen sich und wissen, was sie voneinander erwarten können. Die Chiefs benötigen dringend Verstärkung auf der Receiver-Position, haben aber die schlechteste Cap-Situation der gesamten Liga. Hill wäre mit Sicherheit recht günstig zu haben, für die Chiefs würde er seine Ansprüche womöglich sogar extra nach unten schrauben. Einfach deshalb, um die Feel-Good-Story möglich zu machen.

San Francisco 49ers Die Offense von Kyle Shanahan mit einem Receiver wie Tyreek Hill? Für Fans der San Francisco 49ers wohl ein Traum - und für jeden Gegner ein Albtraum. Wenn die stark besetzte Offense der Niners eine Schwachstelle hat, dann auf der Position der Passempfänger. Vor allem, wenn man auf 2026 blickt. Denn Jauan Jennings wird Free Agent, Brandon Aiyuk hat trotz laufenden Vertrages wohl keine Zukunft in der Bay Area und Tight End George Kittle dürfte mit seinem Achillessehnenriss aus den Playoffs weite Teile der Saison, womöglich sogar die komplette Spielzeit, verpassen. Hier braucht es also Verstärkung. Shanahan setzt viel auf Play Action und tiefe Shots - genau das richtige System für einen Spieler wie Hill. Quarterback Brock Purdy dürfte von einem solchen Receiver-Typen besonders profitieren. Und der Weg zum Super Bowl wäre für Hill mit den Niners kürzer als mit manch anderem Team in dieser Liste.

Seattle Seahawks Apropos Super Bowl: Die Seattle Seahawks wären ebenfalls eine Option. Zwar haben sie in Jaxon Smith-Njigba einen klaren Nummer-1-Receiver, den amtierenden Offensive Player of the Year. Doch eine starke Nummer zwei könnte "JSN" und der gesamten Offense helfen, um die Defenses vor größere Probleme zu stellen. Dazu passt: Rashid Shaheed, der via Trade zu den Seahawks gekommen war und sofort entscheidenden Einfluss hatte, wird Free Agent. Die Seahawks dürften Interesse daran haben, Shaheed zu halten. Doch falls es keine Einigung geben sollte, wäre Hill zumindest ein Kandidat, über den Seattle nachdenken könnte. Zumal Hill auch als Returner agieren könnte. Nachfolger von Darnold? Mögliche Landing Spots für Derek Carr Unter dem neuen Offensive Coordinator Brian Fleury, der aus dem Trainerstab von Kyle Shanahan bei den San Francisco 49ers nach Seattle wechselt, dürften Big Plays von Quarterback Sam Darnold weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen. Und Tyreek Hill ist wie gemacht für tiefe, lange Pässe.