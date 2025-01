Hill hatte während der Saison über eine Handgelenksverletzung gesprochen, allerdings nicht erwähnt, dass es sich um einen Bruch handelte. Damals kündigte er an, dass die OP nach der Saison durchgeführt werden soll.

Wie es aussieht, will der Receiver-Superstar bei den Miami Dolphins bleiben. Das betonte jetzt sein Berater Drew Rosenhaus in der "Pat McAfee Show".

Das Wichtigste in Kürze

Tyreek Hill: Verletzung behindert ihn die ganze Saison

Hill zog es also durch, "und das hat ihn das ganze Jahr über behindert. Er verdient viel Anerkennung. Tyreek ist sehr leidenschaftlich. Er will gewinnen. Es ist ihm nicht gut genug, die Playoffs nicht zu erreichen", so Rosenhaus weiter.

Hill spielte tatsächlich eine schwache Saison, kam nur auf 959 Yards und sechs Touchdowns. Letztmals war er 2019 – allerdings in nur zwölf Spielen - bei den Kansas City Chiefs unter 1.000 Yards geblieben.

Hill hatte nach dem 20:32 bei den New York Jets und dem damit verbundenen Aus im Playoff-Rennen seinem Frust freien Lauf gelassen und angedeutet, Miami verlassen zu wollen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. "Ich muss tun, was das Beste für mich und meine Familie ist. Ob das hier ist oder woanders – ich öffne diese Tür für mich. Ich bin raus, Bro", sagte er.

Nach dem verbalen Eklat gab es ein "hervorragendes Treffen mit Chris Grier und Mike McDaniel", so Rosenhaus. GM Grier und Coach McDaniel hatten bereits über den sehr offenen und direkten Austausch berichtet, ohne große Details zu verraten. Grier erklärte, dass Hill nicht um einen Trade gebeten hat.

"Ich denke, dass er sich den Dolphins verpflichtet fühlt. Und ich glaube, dass Tyreek ein großer Gewinn für die Dolphins ist. Er ist der Letzte, um den sich die Leute in dieser Organisation Sorgen machen sollten. Sie haben viele Sorgen. Tyreek Hill gehört nicht dazu", sagte Rosenhaus.