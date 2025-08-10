NFL
NFL: Tyreek Hill wohl trotz Verletzung im Fokus: Werden die Miami Dolphins bei Trade-Angebot doch schwach?
Aktualisiert: 11.08.2025
- 12:21 Uhr
ran.de
Wide Receiver Tyreek Hill soll wohl trotz seiner Verletzung und der Haltung der Miami Dolphins ein möglicher Kandidat für andere Teams sein.
Jeremy Fowler von "ESPN" befeuert Gerüchte um die sportliche Zukunft von Tyreek Hill. Demnach soll der Wide Receiver der Miami Dolphins bei einigen anderen NFL-Teams im Fokus sein.
"Ich habe mit einigen Teams gesprochen, die seine Zukunft zumindest ein wenig beobachten", sagte Fowler am Sonntag im "SportsCenter".
NFL: Hill-Rückkehr nach Verletzung ungewiss
"Ich weiß, dass die Dolphins den interessierten Teams Anfang des Sommers gesagt haben: 'Nein, wir traden Tyreek Hill nicht'", erklärte Fowler die Haltung Miamis.
Dieses angebliche Interesse anderer Franchises kommt daher doch überraschend. Zum einen weigerten sich die Dolphins zuletzt, Hill zu traden und zum anderen sei laut Fowler dessen Rückkehr nach einer Bauchmuskelverletzung "noch ungewiss".
Tyreek Hill bei den Dolphins: "Er ist eine wichtige Option für Tua"
Dass es im verbleibenden Sommer noch zur Trennung von Miami und Hill kommt, gilt daher als sehr unwahrscheinlich. Zumal Hill im fitten Zustand ein wichtiger Passempfänger ist.
"Er ist eine wichtige Option für Tua, es wäre ein großer Schritt, wenn sie sich von ihm trennen würden", sagte Fowler mit Blick auf Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa.
Für die Dolphins beginnt die Regular Season 2025 in der NFL am 7. September mit dem Spiel bei den Indianapolis Colts.