Die New England Patriots nehmen in der Offseason eine wichtige Veränderung in ihrem Trainerstab vor. Terrell Williams ist nicht länger Defensive Coordinator des Super-Bowl-Teilnehmers.

Wenige Tage nach der Super-Bowl-Niederlage gegen die Seattle Seahawks (13:29) deutet sich bei den New England Patriots eine wichtige Veränderung im Trainerstab an.

Wie das NFL Network sowie "ESPN" übereinstimmend berichten, wird die Position des Defensive Coordinators neu vergeben. Terrell Williams, der die Rolle offiziell ausübte, erhält demnach einen anderen, führenden Posten im Stab von Head Coach Mike Vrabel.

Williams musste seine Tätigkeit früh in der Saison 2025 aufgrund einer Prostatakrebs-Erkrankung ruhen lassen, während seiner Abwesenheit sagte Inside Linebackers Coach Zak Kuhr die defensiven Spielzüge an - und hatte damit großen Erfolg. Kuhr gilt daher auch als klarer Favorit, um Williams als Defensive Coordinator zu folgen.