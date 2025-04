Die Teams für das Hall of Fame Game 2025 - den traditionellen Start der Preseason - stehen fest. Im ersten Vorbereitungsspiel für die neue NFL-Saison treffen direkt zwei Playoff-Teilnehmer der vergangenen Spielzeit aufeinander.

Beim Hall of Fame Game 2025 am 31. Juli treffen in Canton die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown und die Los Angeles Chargers aufeinander.

Das hat die Hall of Fame am Mittwoch im Vorfeld des NFL Drafts bekanntgegeben.

"In diesem Spiel treffen zwei Teams aufeinander, die als legitime Anwärter auf den Super Bowl LX im kommenden Februar gelten können", sagte Jim Porter, Präsident und CEO der Pro Football Hall of Fame, in einer Erklärung. "Dass sie sich gleich zum Auftakt in Canton, Ohio, gegenüberstehen, dürfte für einen dynamischen Auftakt einer weiteren spektakulären NFL-Saison sorgen."

Die Lions scheiterten in den vergangenen Playoffs in der Divisional Round gegen die Washington Commanders. Die Chargers wurden in der Wild Card Round von den Houston Texans ausgeschaltet.

Traditionell findet die Partie rund um die Erweiterung der Pro Football Hall of Fame statt. Dieses Jahr werden zwei Tage nach dem Spiel vier neue Mitglieder in die Hall of Fame aufgenommen, darunter auch Chargers-Legende Antonio Gates.

In der Woche nach dem Hall of Fame Game steigen auch die weiteren Preseason-Spiele. Der Start der Regular Season ist am 4. September. Dann treffen die Philadelphia Eagles als Super-Bowl-Champion auf einen noch nicht feststehenden Gegner.