10. - 12. März (16 Uhr New Yorker Zeit): Die Franchises dürfen in diesem Zeitraum mit den Spielern verhandeln, die zu Unrestricted Free Agents werden. Abgeschlossen werden dürfen neue Verträge aber erst zu Beginn des neuen Ligajahres.

24. Februar – 3. März: NFL Scouting Combine. Im Lucas Oil Stadium in Indianapolis dürfen die Nachwuchsspieler ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen. Mit guten Ergebnissen können die Spieler ihren Wert für den Draft steigern.

9. Februar: Super Bowl in New Orleans, Louisiana

8. Januar: Ab 16 Uhr New Yorker Zeit werden die Kader der an der Postseason teilnehmenden Teams mit wenigen Ausnahmen eingefroren.

1. Pick: New England Patriots - Aktuelle Bilanz: 3-13 - Strength of Schedule: .467

4. Pick: New York Giants - Aktuelle Bilanz: 3-13 - Strength of Schedule: .551

7. Pick: New York Jets - Aktuelle Bilanz: 4-12 - Strength of Schedule: .500

10. Pick: New Orleans Saints - Aktuelle Bilanz: 5-11 - Strength of Schedule: .507

24. - 26. April: NFL Draft in Green Bay, Wisconsin

1. Mai: Der letzte Tag, an dem eine Franchise die Fifth Year Option eines Erstrunden-Picks aus dem Draft 2022 ziehen darf, um ihn noch ein fünftes Jahr unter seinem Rookie-Vertrag spielen zu lassen.

2. - 5. oder 9. - 12. Mai: Rookie Minicamp

12. Mai: Die Entwicklungsprogramme für die neuen Rookies beginnen.

20. - 21. Mai: Owner, General Manager, Trainer und Offizielle der Teams treffen sich zum Frühjahrs-Meeting und sprechen über Anpassungen.

15. Juli (16 Uhr New Yorker Zeit): Spieler, die mit einem Franchise Tag versehen wurden, dürfen bis zu diesem Tag langjährige Verträge unterschreiben. Passiert dies nicht, gilt der vereinbarte Franchise-Tag oder der Spieler darf einen Ein-Jahres-Vertrag für eine andere Summe unterschreiben. Erst mit Ablauf der Saison kann dann wieder verhandelt werden.

Mitt Juli: Einige Tage nach dieser Deadline beginnt für die Teams das Training Camp für die neue Saison.

31. Juli - 3. August: Mit dem Hall of Fame Game in Canton, Ohio, beginnt die Preseason, im Anschluss folgen die Aufnahmen in die Hall of Fame.

4. September: Beginn der Regular Season 2025 mit dem ersten Spiel des Super-Bowl-Siegers.