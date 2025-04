Wie hoch wird der neue Vertrag von Brock Purdy bei den San Francisco 49ers ausfallen? Ausgerechnet ein Star eines Divisional-Rivalen äußert sich zu der Thematik.

von Daniel Kugler

Brock Purdy geht 2024 in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrages bei den San Francisco 49ers.

Die Frage, wie hoch das Jahresgehalt des jungen Quarterbacks in seinem ersten großen Deal in der NFL ausfallen wird, wurde bereits während der vergangenen Saison heiß diskutiert und auch in der Offseason reißen die Diskussionen nicht ab.

Ausgerechnet ein Star-Spieler eines Division-Rivalen hat sich nun zur brisanten Thematik geäußert.

Im Podcast "Games With Names" von Ex-NFL-Star Julian Edelman wurde Wide Receiver Puka Nacua von den Los Angeles Rams gefragt, ob er der Meinung sei, dass Purdy einen neuen Vertrag im hohen 40-Millionen-Dollar-Bereich pro Jahr verdiene. "Ich denke, nein. Ich denke, im mittleren 4er-Bereich".