Im zweiten Jahr in Folge wird die NFL ein Spiel in Sao Paulo in Brasilien veranstalten. Zurzeit ist jedoch noch unklar, wer das Spiel in Woche eins für den amerikanischen Markt übertragen darf.

Im letzten Jahr spielten die Green Bay Packers gegen den späteren Super Bowl Champion der Philadelphia Eagles in Brasilien. Es war die Premiere der NFL in dem südamerikanischen Land.

In diesem Jahr wird ein weiteres Match folgen. In der ersten Spielwoche am Freitag werden die Los Angeles Chargers in Sao Paulo antreten.

Auf wen sie treffen, wurde bisher noch nicht bekanntgegeben. Genauso wenig wie die Übertragungsrechte der Partie.