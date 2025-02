Das Wichtigste in Kürze

Comeback von Gronk? NFL-Insider widerspricht deutlich

Und tatsächlich könnten die Broncos einen fangsicheren und erfahrenen Tight End ebenfalls gut gebrauchen, um Nix eine weitere Option im Passspiel zu geben.

Gronkowski selbst soll sich fitgehalten haben und zuletzt in dem Wintersportort Vail in der Höhe von Colorado trainiert haben. Damit wäre er auf die dünne Luft in Denver gut vorbereitet.

Das Gerücht sorgte in den sozialen Netzwerken verständlicherweise für ordentlich Wirbel.

Wenige Stunden nach dem erstmaligen Erscheinen des Berichts meldet sich dann Ian Rapoport zu Wort. Der bekannteste NFL-Insider dementierte das Gerücht mit den einfachen Worten auf X: "Nein. Unsinn."