Das Wichtigste in Kürze

Comeback? Gronk dementiert laut Journalist

Und tatsächlich könnten die Broncos einen fangsicheren und erfahrenen Tight End ebenfalls gut gebrauchen, um Nix eine weitere Option im Passspiel zu geben.

Gronkowski selbst soll sich fitgehalten haben und zuletzt in dem Wintersportort Vail in der Höhe von Colorado trainiert haben. Damit wäre er auf die dünne Luft in Denver gut vorbereitet.

Aber was sagt Gronk selbst? "Fox Sports"-Reporter Jordan Schultz hat Gronkowski zu einem möglichen Comeback befragt, und erhielt ein klares Dementi als Antwort.

"Verrückt, Bro! Die müssen irgendwas über mich wissen, das ich selbst nicht weiß", zitiert Schultz den ehemaligen NFL-Star. Und weiter: "Ich wünschte, ich hätte solche Kräfte, das wäre cool. Aber ich war gerade für ein paar Tage in Australien. Jetzt ist es Zeit, sich ein wenig auszuruhen. Kein Football."

Wenige Stunden zuvor hatte sich bereits Ian Rapoport zu Wort gemeldet. Der bekannteste NFL-Insider dementierte das Gerücht mit den einfachen Worten auf X: "Nein. Unsinn."