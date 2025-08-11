NFL: Vikings-Fans drohen mit Dauerkartenrückgabe – wegen männlicher Cheerleader

Die Minnesota Vikings sorgen mit zwei männlichen Cheerleadern für Aufsehen – und Spaltung. Während viele Fans den Schritt feiern, wollen andere sogar ihre Dauerkarten zurückgeben.

Die Minnesota Vikings haben ihre Cheerleader-Liste für die kommende Saison veröffentlicht. Beim Blick auf das Aufgebot fallen zwei Namen besonders auf: Blaize Shiek und Louie Conn.

Beide sind männliche Cheerleader und damit eher ungewöhnlich im Football-Alltag. Die Ankündigung sorgt vor allem auf der Plattform "X" für Diskussionen.

Während viele Fans den Schritt begrüßen, reagieren andere ablehnend und kündigen sogar an, ihre Dauerkarten zurückzugeben. Besonders Blaize Shiek steht im Mittelpunkt der Reaktionen.

In den Diskussionen geht es dabei aber weniger um sportliche Leistungen, sondern zumeist um Äußerlichkeiten und oberflächliche Kritik.