Anzeige
Die Preseason der NFL im Livestream auf Joyn

NFL - Minnesota Vikings: Fans drohen mit Dauerkartenrückgabe – wegen männlicher Cheerleader

  • Aktualisiert: 13.08.2025
  • 10:30 Uhr
  • ran.de

Die Minnesota Vikings sorgen mit zwei männlichen Cheerleadern für Aufsehen – und Spaltung. Während viele Fans den Schritt feiern, wollen andere sogar ihre Dauerkarten zurückgeben.

Die Minnesota Vikings haben ihre Cheerleader-Liste für die kommende Saison veröffentlicht. Beim Blick auf das Aufgebot fallen zwei Namen besonders auf: Blaize Shiek und Louie Conn.

Beide sind männliche Cheerleader und damit eher ungewöhnlich im Football-Alltag. Die Ankündigung sorgt vor allem auf der Plattform "X" für Diskussionen.

Während viele Fans den Schritt begrüßen, reagieren andere ablehnend und kündigen sogar an, ihre Dauerkarten zurückzugeben. Besonders Blaize Shiek steht im Mittelpunkt der Reaktionen.

In den Diskussionen geht es dabei aber weniger um sportliche Leistungen, sondern zumeist um Äußerlichkeiten und oberflächliche Kritik.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

Männliche Cheerleader in der NFL

Insgesamt haben in dieser Saison zwölf NFL-Teams männliche Cheerleader in ihren Reihen. Cheerleading gilt in der Liga längst als leistungsorientierte Sportart, bei der neben Tanz auch Akrobatik und Athletik gefragt sind.

Bekanntheit erlangten männliche Cheerleader in der NFL vor allem 2019, als Quinton Peron und Napoleon Jinnies für die Los Angeles Rams beim Super Bowl LIII auftraten – ein Novum in der Geschichte des Spiels, das damals ebenfalls für Diskussionen sorgte.

Ganz neu ist männliches Cheerleading in den USA allerdings nicht. Unter anderem waren die späteren US-Präsidenten George W. Bush, Dwight D. Eisenhower und Franklin D. Roosevelt als Cheerleader aktiv.

In der vergangenen Spielzeit hatten fünf Teams weniger männliche Tänzer. Wie sich dieser Trend in den kommenden Jahren entwickelt, bleibt abzuwarten. Fest steht: In der NFL werden männliche Cheerleader immer sichtbarer.

Mehr NFL-News
imago images 1064905577
News

Eberle lobt deutschen Kicker und prophezeit einen Rekord

  • 13.08.2025
  • 10:58 Uhr
Aaron Rodgers und Jordan Love
News

Love verrät: Darum ist Aaron Rodgers "einfach ein Badass"

  • 13.08.2025
  • 10:33 Uhr
Shedeur Sanders
News

Gewinner und Verlierer: "Retter" Dart, Sanders liefert

  • 13.08.2025
  • 10:06 Uhr
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 13.08.2025
  • 08:38 Uhr
imago images 1064670587
News

"Raumschiff": Rodgers pestet erneut gegen neuen Helm

  • 13.08.2025
  • 08:21 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Green Bay Packers Aug 9, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers quarterback Jordan Love (10) hands off the ball to Green Bay Packers ...
News

Packers in Sorge: Operation bei Quarterback Love

  • 13.08.2025
  • 08:02 Uhr
Ein Herz für Fußball: Tom Brady
News

Brady: Dieser Quarterback ist mir am ähnlichsten

  • 12.08.2025
  • 15:47 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tampa Bay Buccaneers Minicamp Jun 11, 2025; Tampa, FL, USA; Tampa Bay Buccaneers defensive tackle Desmond Watson (56) works out at One Buc Place. Tampa One Buc Pl...
News

Schwerstem NFL-Spieler droht Ungemach

  • 12.08.2025
  • 15:09 Uhr
Travis Kelce und Taylor Swift
News

Im Podcast der Kelce-Brüder: Swift kündigt Album an

  • 12.08.2025
  • 14:10 Uhr
Soccer: Concacaf Gold Cup-Semifinal-Honduras at Mexico Jul 2, 2025; Santa Clara, California, USA; A general view of LeviÕs Stadium prior to match between Mexico and Honduras in a semifinal match of...
News

Super Bowl 2026: Mega-Trio bei der Halftime Show?

  • 12.08.2025
  • 12:41 Uhr