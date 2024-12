NFL: Deutschland-Spiel 2025 in Berlin ist eine exzellente Entscheidung - ein Kommentar

Damit folgt die Hauptstadt auf die Gastspiele in München und Frankfurt, wo seit 2022 International Games in Deutschland stattgefunden haben.

Wie die NFL und die Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin am Mittwoch bekannt gaben, wird 2025 ein Spiel der Regular Season in Berlin stattfinden . Das war es jedoch noch nicht mit erfreulichen Meldungen, denn auch 2027 und 2029 wird dort eine Partie ausgetragen werden.

Das Wichtigste in Kürze

Im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten ist Berlin zudem wie kaum eine andere gespickt mit hochklassigen Football-Teams. Neben den Berlin Thunder aus der ELF gibt es auch noch die Adler und Rebels aus der German Football League (GFL). Nicht Vergessen sollte man auch die Potsdam Royals aus dem benachbarten Bundesland Brandenburg, die 2024 zum zweiten Mal in Serie GFL-Champion wurden.

Denn Neuland ist Berlin für die NFL nicht. Bereits in den 90ern war die Hauptstadt fünfmal Gastgeber für Vorbereitungsspiele der NFL-Teams , letztmals 1994. Etwas mehr als 30 Jahre später setzt sich somit eine Erfolgsgeschichte fort.

Berlin plant offenbar große Investitionen für NFL

In der Hauptstadt laufen die Planungen derweil bereits auf Hochtouren.

Laut "dpa" soll die Stadt für das Großprojekt bereits Investitionen von bis zu 12,5 Millionen Euro geplant haben. Das sind tolle Nachrichten für die begeisterten deutschen und internationalen Fans, die sich auf reichlich Programm rund um das Mega-Ereignis freuen dürfen.

Man erhofft sich demnach einen Besucheransturm und nachhaltige Impulse für den Tourismus. Die bisherigen Stationen in München und Frankfurt erwiesen sich in diesem Bezug bereits als große Erfolge. Berlin will nun nochmal einen draufsetzen - es winkt somit eine Win-Win-Situation für alle Seiten.

Die Metropole ist eine echte Weltstadt und bietet allein aufgrund seiner Größe reichlich Platz für die Anforderungen der NFL und diverse zusätzliche Aktivitäten. Darüber hinaus besticht Berlin aber etwa auch durch seine Kunstszene, die dem Gesamterlebnis NFL in Deutschland nochmal einen neuen Touch geben kann.

Spektakuläre Football-Szenerien an Kulissen wie dem Brandenburger Tor, Schalten zu Reichstag oder Siegessäule - man kann es sich fast schon bildlich vorstellen. Es wird ein Fest, das Fan-Herzen höher springen lassen dürfte.

Die NFL und Berlin - es ist ein Perfect Match.