NFL: Waffe im Gepäck - Packers-Star an Flughafen in New York festgenommen
- Veröffentlicht: 24.01.2026
- 16:05 Uhr
- ran.de
Packers-Star Rasheed Walker wird an einem New Yorker Flughafen festgenommen. Dass er eine Waffe mitführt, teilt er der Fluggesellschaft selbst mit.
Unschöne Schlagzeilen von den Green Bay Packers. Left Tackle Rasheed Walker wurde am Freitag auf dem Flughafen La Guardia in New York festgenommen.
Der 25-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er einem Mitarbeiter der Fluggesellschaft mitgeteilt hatte, dass er eine Schusswaffe und Munition in seinem Gepäck habe.
Walker wurde wegen zweifachen illegalen Besitzes einer Waffe zweiten Grades und illegalen Besitzes einer Schusswaffe angeklagt.
Der Anwalt des NFL-Profis erklärte, dass die Waffe im US-Bundesstaat Wisconsin registriert sei und sein Mandant nicht gewusst habe, dass er nicht aus New York damit ausreisen dürfe.
Das Wichtigste zur NFL
Walker wieder auf freiem Fuß
"Es befand sich in einer verschlossenen Box und er hat es den Mitarbeitern am Flughafen mitgeteilt", wird Jurist Arthur Aidala von der "New York Post" zitiert.
Und weiter: "Er teilte einem Mitarbeiter von Delta Airlines mit, dass er eine Schusswaffe mit sich führe. Er ging fälschlicherweise davon aus, dass er mit einer Schusswaffe reisen dürfe, da er eine Waffengenehmigung besitze und die Waffe in einem verschlossenen Koffer verstaut sei. Wir sind zuversichtlich, dass der Fall abgewiesen wird."
Walker erschien in dem Fall bereits vor einem Gericht und wurde auf eigene Verantwortung wieder freigelassen.
Der 25-Jährige steht seit 2022 in Diensten der Packers und bestritt für die Cheeseheads seither 52 Spiele.