Packers-Star Rasheed Walker wird an einem New Yorker Flughafen festgenommen. Dass er eine Waffe mitführt, teilt er der Fluggesellschaft selbst mit.

Unschöne Schlagzeilen von den Green Bay Packers. Left Tackle Rasheed Walker wurde am Freitag auf dem Flughafen La Guardia in New York festgenommen.

Der 25-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er einem Mitarbeiter der Fluggesellschaft mitgeteilt hatte, dass er eine Schusswaffe und Munition in seinem Gepäck habe.

Walker wurde wegen zweifachen illegalen Besitzes einer Waffe zweiten Grades und illegalen Besitzes einer Schusswaffe angeklagt.

Der Anwalt des NFL-Profis erklärte, dass die Waffe im US-Bundesstaat Wisconsin registriert sei und sein Mandant nicht gewusst habe, dass er nicht aus New York damit ausreisen dürfe.