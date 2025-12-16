Joe Burrow verpasst mit den Cincinnati Bengals erneut die Playoffs. Der Quarterback muss viel einstecken, sein Team gibt ihm zu wenig Schutz - was an die Situation von Andrew Luck vor einigen Jahren erinnert. Weshalb Burrow über einen Abgang nachdenken sollte. Von Christian Stüwe Im Fußball wäre es der Traum vieler Fans. Ein Weltklasse-Spieler, der seinem Heimatverein die Treue hält, obwohl dieser nicht sonderlich erfolgreich ist. Da im Profi-Fußball aber jegliche Romantik und Loyalität durch kompromisslosen Kapitalismus ersetzt wurde, ist so etwas kaum noch vorstellbar. Etwas anders ist es in der NFL, wo das Salary Cap für Chancengleichheit sorgt und es einen völlig überhitzten Transfermarkt wie im europäischen Fußball nicht gibt. Und Joe Burrow ist tatsächlich ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass in der NFL die Uhren etwas anders ticken. Mehrfach schon erklärte er, seine ganze Karriere bei den Bengals verbringen zu wollen, obwohl er anderswo vermutlich erfolgreicher sein könnte.

NFL - Joe Burrow: "Just a kid from Southeast Ohio" Der Quarterback der Cincinnati Bengals wuchs in Athens, Ohio auf und spielte dort an der Highschool. Am College lief er zunächst für die Ohio State University auf. Dass ihm der Durchbruch zu einem der besten College-Quarterbacks erst an der Louisiana State University gelang, ändert nichts daran, dass Burrow sich selbst immer wieder als "just a kid from Southeast Ohio" bezeichnete. Als die Cincinnati Bengals Burrow im Draft 2020 mit dem ersten Pick nach Ohio heimholten, war es der Beginn eines kleinen Märchens. "Joe Cool" führte die Bengals nach einem Kreuzbandriss in seiner ersten Saison im Frühjahr 2022 zum ersten Playoff-Sieg seit 1991 und bis in den Super Bowl. Der ganz große Wurf blieb allerdings aus, seitdem ist die Situation in Cincinnati wenig märchenhaft. Die Bengals statteten Burrow zwar mit einem Rekordvertrag bis 2029 aus und machten ihn zum Franchise-Quarterback, schafften es aber nicht, ein wirklich wettbewerbsfähiges Team an seine Seite zu stellen.

