Die Regular Season befindet sich auf der Zielgeraden. Noch drei Spieltage, dann beginnen in der NFL die Playoffs - die ersten Teams haben bereits ihr Ticket gelöst. In Week 16 können nun weitere Postseason-Entscheidungen fallen.

Week 16 der NFL steht vor der Tür.

Die Denver Broncos und Los Angeles Rams sind seit letztem Wochenende bereits sicher für Playoffs qualifiziert, an diesem Spieltag können neun Teams ihr Ticket für die Postseason buchen - unter anderem die Buffalo Bills, die Jacksonville Jaguars oder die Chicago Bears.

Die New England Patriots haben sogar einen Matchball gegen Baltimore Ravens (Mo., 2:20 Uhr im Liveticker auf ran) - mit einem Sieg oder einem Unentschieden stehen sie in den Playoffs.

Keine Playoff-Chancen mehr haben die Kansas City Chiefs (6-8), die Cincinnati Bengals (4-10), die Miami Dolphins (6-8) und die Minnesota Vikings (6-8), die nach den Ergebnissen in Week 15 ihre Hoffnungen begraben mussten.

ran gibt einen Überblick über die Playoff-Szenarien in Week 16.