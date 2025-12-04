NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL Playoffs: New England Patriots können Postseason-Ticket klarmachen - die Szenarien am 16. Spieltag
Die Regular Season befindet sich auf der Zielgeraden. Noch drei Spieltage, dann beginnen in der NFL die Playoffs - die ersten Teams haben bereits ihr Ticket gelöst. In Week 16 können nun weitere Postseason-Entscheidungen fallen.
Week 16 der NFL steht vor der Tür.
Die Denver Broncos und Los Angeles Rams sind seit letztem Wochenende bereits sicher für Playoffs qualifiziert, an diesem Spieltag können neun Teams ihr Ticket für die Postseason buchen - unter anderem die Buffalo Bills, die Jacksonville Jaguars oder die Chicago Bears.
Die New England Patriots haben sogar einen Matchball gegen Baltimore Ravens (Mo., 2:20 Uhr im Liveticker auf ran) - mit einem Sieg oder einem Unentschieden stehen sie in den Playoffs.
Keine Playoff-Chancen mehr haben die Kansas City Chiefs (6-8), die Cincinnati Bengals (4-10), die Miami Dolphins (6-8) und die Minnesota Vikings (6-8), die nach den Ergebnissen in Week 15 ihre Hoffnungen begraben mussten.
ran gibt einen Überblick über die Playoff-Szenarien in Week 16.
NFL Playoffs 2025/26
NFL Playoffs: Szenarien in der NFC
Die Philadelphia Eagles (9-5) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn...
- sie gegen die Commanders gewinnen ODER
- die Cowboys verlieren ODER
- die Eagles UND die Cowboys unentschieden spielen
Die Chicago Bears (10-4) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn...
- wenn sie gegen die Packers gewinnen UND die Lions verlieren/unentschieden spielen ODER
- wenn die Bears unentschieden spielen UND die Lions verlieren
Die Green Bay Packers (9-4-1) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn...
- wenn sie gegen die Bears gewinnen UND die Lions verlieren/unentschieden spielen ODER
- wenn die Bears unentschieden spielen UND die Lions verlieren
Die San Francisco 49ers (10-4) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn...
- wenn sie gegen die Colts gewinnen ODER
- wenn die Lions verlieren ODER
- wenn die 49ers UND die Lions unentschieden spielen
Die Seattle Seahawks (11-3) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn...
- wenn sie gegen die Rams gewinnen/unentschieden spielen ODER
- die Lions verlieren/unentschieden spielen
NFL Playoffs: Szenarien in der AFC
Die Denver Broncos (12-2) sichern sich den No.-1-Seed der AFC, wenn ...
- sie gegen die Jaguars gewinnen UND die Chargers UND die Bills verlieren/unentschieden spielen UND die Patriots verlieren
Die Denver Broncos (12-2) sichern sich den AFC-West-Titel, wenn ...
- sie gegen die Jaguars gewinnen UND die Chargers verlieren/unentschieden spielen ODER
- sie gegen die Jaguars unentschieden UND die Chargers verlieren
Die Buffalo Bills (10-4) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn...
- sie gegen die Browns gewinnen UND die Colts verlieren/unentschieden spielen ODER
- sie gegen die Browns gewinnen UND die Texans verlieren/unentschieden spielen ODER
- sie gegen die Browns unentschieden spielen UND die Colts verlieren ODER
- sie gegen die Browns unentschieden spielen UND die Texans verlieren
Die New England Patriots (11-3) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn ...
- sie gegen die Ravens gewinnen/unentschieden spielen ODER
- die Colts verlieren/unentschieden spielen ODER
- die Texans verlieren/unentschieden spielen ODER
Die Jacksonville Jaguars (10-4) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn ...
- sie gegen die Broncos gewinnen UND die Colts verlieren/unentschieden spielen ODER
- sie gegen die Broncos gewinnen UND die Texans verlieren/unentschieden spielen ODER
- sie gegen die Broncos unentschieden spielen UND die Colts verlieren ODER
- sie gegen die Broncos unentschieden spielen UND die Texans verlieren
Die Los Angeles Chargers (10-4) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn ...
- sie gegen die Cowboys gewinnen UND die Colts verlieren/unentschieden spielen ODER
- sie gegen die Cowboys gewinnen UND die Texans verlieren/unentschieden spielen ODER
- sie gegen die Cowboys unentschieden spielen UND die Colts verlieren ODER
- sie gegen die Cowboys unentschieden spielen UND Colts unentschieden UND die Texans verlieren