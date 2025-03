NFL: Was wird aus Aaron Rodgers? New York Giants flirten mit anderen Quarterbacks

Am Dienstag soll demnach ein Gespräch zwischen dem 31-jährigen Jameis Winston und den Giants-Verantwortlichen stattfinden. Außerdem werden Russell Wilson und Joe Flacco als Optionen für eine Rodgers-Absage gehandelt.

Die New York Giants warten laut einem Bericht von "NBC" weiter auf eine Antwort von Aaron Rodgers . Währenddessen bereiten sie sich auch auf eine Absage vor und reden mit anderen Kandidaten.

Jameis Winston könnte nach New York zu den Giants kommen. Trotz anderer großer Namen die gehandelt werden, soll er sich mit dem Team bereits unterhalten.

Winston war 2015 als erster Pick im Draft von den Tampa Bay Buccaneers gewählt worden und stand in der vergangenen Saison für die Cleveland Browns auf dem Feld.

Er spielte in zwölf Spielen, von denen er in sieben Partien startete. Ihm gelangen 13 Touchdowns bei 2.121 geworfenen Yards. Insgesamt stand er in 105 Spielen für die Buccaneers, Saints und Browns auf dem Feld und erzielte dabei fast 25.000 Yards und 154 Touchdowns.