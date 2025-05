NFL: Receiver oder Cornerback? Jacksonville Jaguars treffen wohl Entscheidung bei Travis Hunter

Receiver oder Cornerback? Bei den Jaguars zeichnet sich in Sachen Travis Hunter wohl eine Entscheidung ab.

Vor rund zwei Wochen wurde Travis Hunter beim NFL Draft in der ersten Runde an Position zwei von den Jacksonvielle Jaguars ausgewählt. Welcher Positionsgruppe der 21-Jährige angehört, darauf wollte er sich nicht festlegen. So sieht sich Hunter selbst als Wide Receiver und Cornerback.

Nun berichtet "NFL Network", dass der Draftee von Colorado während des Rookie-Minicamps seiner Franchise "in erster Linie" mit der Offense trainieren wird, sprich als Receiver.