NFL: Washington Commanders auf den Spuren der Cincinnati Bengals

Fangen wir mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels an, welcher in seiner Debüt-Saison direkt in den Super Bowl einziehen könnte. Er wäre der erste Rookie-QB der Historie, dem dies gelingen würde. Joe Burrow glückte dies in seiner zweiten Saison bei den Bengals. In seiner ersten Spielzeit fiel er lange verletzt aus.

Beide Teams haben im Jahr vorher nur vier Siege eingefahren. Also Commanders in 2023 und Bengals in 2020. Beide Teams (2024 und 2021) starteten ihre Saison 7-5. Und standen in ihrer Division 4-2. Auch die Punktedifferenz war fast identisch. Die Commanders kommen 2024 auf +94, die Bengals in 2021 auf +84. Beide haben/hatten eine Top 10-Offense (Commanders 24' Platz fünf, Bengals 21' Platz sieben), aber eine unterdurchschnittliche Defense (Commanders 24' Platz 18, Bengals 21' Platz 17).

Die Quote in der jeweiligen Preseason auf den Super Bowl-Einzug war gleich (+15000), genau wie die Quote auf "mehr oder weniger als sieben Siege".