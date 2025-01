NFL: Ticketpreise für NFC Championship Game historisch teuer

Das Spiel um die NFC-Krone wird das teuerste Spiel seiner Art in der Historie der besten Football-Liga der Welt.

Von Mike Stiefelhagen

Die Washington Commanders schreiben in dieser NFL-Spielzeit eine beeindruckende Geschichte. Mittendrin ist natürlich Rookie-Quarterback Jayden Daniels, welcher in seiner Debüt-Saison direkt in den Super Bowl einziehen könnte. Er wäre der erste Rookie-QB, der den Super Bowl direkt gewinnen könnte.

Aber auch die Philadelphia Eagles spielen eine fantastische Saison. Running Back Saquon Barkley verzaubert die Fans mit spektakulären Spielzügen. Der Hintergrund, dass die New York Giants, eines der schlechtesten Teams der Liga, ihn haben freiwillig ziehen lassen, macht seinen Weg noch interessanter.

Und diese beide Mannschaften kämpfen im Championship Game um den NFC-Titel, sowie den Super Bowl-Einzug.

Bei dieser Ausgangslage ist es selbstverständlich, dass der Andrang und das Interesse auf die Partie groß ausfällt. Sogar historisch riesig.