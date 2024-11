Marshon Lattimore zu Commanders: Nicht ohne Risiko

Denn der Trade für Star-Cornerback Marshon Lattimore signalisiert: Die Commanders wollen das Titel-Fenster weiter aufstoßen. Sportlich ist der 28-Jährige ein klares Upgrade für die Secondary.

Gleichzeitig mussten die Commanders einen Dritt-, Viert- und Sechstrunden-Pick für Lattimore (und einen Fünftrunden-Pick) locker machen und der Cornerback zählt zu den besser bezahlten Spielern auf seiner Position.

Washington investiert also weiter in den Erfolg im Hier und Jetzt. Durchaus verständlich, schließlich sind die Playoffs nah und der letzte Sieg fast zwei Jahrzehnte her. Es ist also höchste Zeit für die Franchise, wieder für Erfolgserlebnisse zu sorgen.