Erneute Verletzung bei Daniels
NFL - Washington Commanders: Waren die Sorgen um Jayden Daniels beim Draft 2024 doch berechtigt?
- Aktualisiert: 27.10.2025
- 22:17 Uhr
- Kai Esser
Die Washington Commanders stehen nach sieben Spielen bei nur drei Siegen, Quarterback Jayden Daniels ist (mal wieder) verletzt. Haben sich die Sorgen vor dem Draft 2024 nun mit Verspätung bewahrheitet?
Von Kai Esser
Es war die Überraschung der Saison 2024: Rookie-Quarterback Jayden Daniels marschierte mit den zuvor schwachen Washington Commanders bis ins NFC Championship Game.
Dort unterlagen sie nur dem späteren Champion, den Philadelphia Eagles, die sich als eine Nummer zu groß entpuppten.
Rookie Daniels spielte seinerzeit fabelhaft und war einer der besten Quarterbacks der Saison. Allerdings gab es auch 2024 schon Warnsignale, die angesichts seiner tollen Leistungen noch ignoriert werden konnten.
Mittlerweile jedoch sind sie eklatant und unübersehbar - und vor allem waren sie absehbar.
Jayden Daniels erneut verletzt - kann sein Körper die NFL?
Dass Daniels neben Caleb Williams (jetzt Chicago Bears) und Drake Maye (jetzt New England Patriots) zu den besten drei Quarterbacks des Drafts 2024 gehören würde, war relativ eindeutig. Einzig bei der Reihenfolge waren sich nicht alle Experten einig.
Während Daniels', der an zweiter Stelle zu den Commanders gedraftet werden sollte, Talent stets außer Frage stand, hatten viele Experten Bedenken, was seinen Körper angeht. Der ehemalige LSU Tiger kommt drahtig daher. Zum Vergleich: Der bullige und ebenfalls lauffreudige Josh Allen ist bei drei Zentimetern Körpergröße mehr fast 13 Kilo schwerer.
VIDEO: NFL-Star in wildem Schachkostüm
Während Allen in seiner nunmehr acht Jahre andauernden NFL-Karriere kein einziges Spiel verpasst hat, sind es bei Daniels jetzt schon drei - gegen die Kansas City Chiefs wird er nicht zur Verfügung stehen.
Es ist die dritte Verletzung des Spielmachers in nicht einmal anderthalb Saisons. Diesmal ist es der Oberschenkel, vorher das Knie, in der vergangenen Saison waren es die Rippen.
Seinerzeit spielte Daniels zwar mit der Verletzung und startete in jedem Spiel, doch erste Warnsignale waren bereits zu erkennen. Der 24-Jährige baute leistungsmäßig ab, nahm weniger Laufversuche und Scrambles. Das machte auch die Commanders schwächer - logischerweise.
Externer Inhalt
Jayden Daniels: "Lamar Jackson für Arme"? - Vergleiche zu Robert Griffin III
"Das ist ein sehr schlechtes Zeichen", sagte "ESPN"-Experte und Ex-Quarterback Dan Orlovsky. "Beeinflusst es, welche Plays sie callen? Beeinflusst es, wie er in Zukunft spielt? Er ist erst im zweiten Jahr", stellt Orlovsky die Langlebigkeit von Daniels' Karriere in Frage.
Es sind die Sorgen, die Scouts bereits während des Drafts hatten. Als "Lamar Jackson für Arme" bezeichnete ihn laut "Bleacher Report" ein Verantwortlicher eines nicht genannten NFL-Teams.
Die Karriere von Jayden Daniels nimmt früh einen ähnlichen Weg, wie die von Robert Griffin III. Auch er war einst in Diensten der Franchise, die damals noch Redskins hieß, startete vielversprechend und wurde dann durch Verletzungen einer erfolgreichen Laufbahn beraubt.
Eins steht jedoch fest: Damit die Commanders erfolgreich sein können, muss Daniels fit sein.