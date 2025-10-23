Die Washington Commanders stehen nach sieben Spielen bei nur drei Siegen, Quarterback Jayden Daniels ist (mal wieder) verletzt. Haben sich die Sorgen vor dem Draft 2024 nun mit Verspätung bewahrheitet? Von Kai Esser Es war die Überraschung der Saison 2024: Rookie-Quarterback Jayden Daniels marschierte mit den zuvor schwachen Washington Commanders bis ins NFC Championship Game. Dort unterlagen sie nur dem späteren Champion, den Philadelphia Eagles, die sich als eine Nummer zu groß entpuppten. Die Highlights der NFL auf Joyn

Künstler für Halbzeitshow beim Berlin Game steht fest Rookie Daniels spielte seinerzeit fabelhaft und war einer der besten Quarterbacks der Saison. Allerdings gab es auch 2024 schon Warnsignale, die angesichts seiner tollen Leistungen noch ignoriert werden konnten. Mittlerweile jedoch sind sie eklatant und unübersehbar - und vor allem waren sie absehbar.

Jayden Daniels erneut verletzt - kann sein Körper die NFL? Dass Daniels neben Caleb Williams (jetzt Chicago Bears) und Drake Maye (jetzt New England Patriots) zu den besten drei Quarterbacks des Drafts 2024 gehören würde, war relativ eindeutig. Einzig bei der Reihenfolge waren sich nicht alle Experten einig. Während Daniels', der an zweiter Stelle zu den Commanders gedraftet werden sollte, Talent stets außer Frage stand, hatten viele Experten Bedenken, was seinen Körper angeht. Der ehemalige LSU Tiger kommt drahtig daher. Zum Vergleich: Der bullige und ebenfalls lauffreudige Josh Allen ist bei drei Zentimetern Körpergröße mehr fast 13 Kilo schwerer.

Während Allen in seiner nunmehr acht Jahre andauernden NFL-Karriere kein einziges Spiel verpasst hat, sind es bei Daniels jetzt schon drei - gegen die Kansas City Chiefs wird er nicht zur Verfügung stehen. Es ist die dritte Verletzung des Spielmachers in nicht einmal anderthalb Saisons. Diesmal ist es der Oberschenkel, vorher das Knie, in der vergangenen Saison waren es die Rippen. Seinerzeit spielte Daniels zwar mit der Verletzung und startete in jedem Spiel, doch erste Warnsignale waren bereits zu erkennen. Der 24-Jährige baute leistungsmäßig ab, nahm weniger Laufversuche und Scrambles. Das machte auch die Commanders schwächer - logischerweise.

