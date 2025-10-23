Anzeige
Erneute Verletzung bei Daniels

NFL - Washington Commanders: Waren die Sorgen um Jayden Daniels beim Draft 2024 doch berechtigt?

  • Aktualisiert: 27.10.2025
  • 22:17 Uhr
  • Kai Esser

Die Washington Commanders stehen nach sieben Spielen bei nur drei Siegen, Quarterback Jayden Daniels ist (mal wieder) verletzt. Haben sich die Sorgen vor dem Draft 2024 nun mit Verspätung bewahrheitet?

Von Kai Esser

Es war die Überraschung der Saison 2024: Rookie-Quarterback Jayden Daniels marschierte mit den zuvor schwachen Washington Commanders bis ins NFC Championship Game.

Dort unterlagen sie nur dem späteren Champion, den Philadelphia Eagles, die sich als eine Nummer zu groß entpuppten.

Rookie Daniels spielte seinerzeit fabelhaft und war einer der besten Quarterbacks der Saison. Allerdings gab es auch 2024 schon Warnsignale, die angesichts seiner tollen Leistungen noch ignoriert werden konnten.

Mittlerweile jedoch sind sie eklatant und unübersehbar - und vor allem waren sie absehbar.

Anzeige
Anzeige

Jayden Daniels erneut verletzt - kann sein Körper die NFL?

Dass Daniels neben Caleb Williams (jetzt Chicago Bears) und Drake Maye (jetzt New England Patriots) zu den besten drei Quarterbacks des Drafts 2024 gehören würde, war relativ eindeutig. Einzig bei der Reihenfolge waren sich nicht alle Experten einig.

Während Daniels', der an zweiter Stelle zu den Commanders gedraftet werden sollte, Talent stets außer Frage stand, hatten viele Experten Bedenken, was seinen Körper angeht. Der ehemalige LSU Tiger kommt drahtig daher. Zum Vergleich: Der bullige und ebenfalls lauffreudige Josh Allen ist bei drei Zentimetern Körpergröße mehr fast 13 Kilo schwerer.

Anzeige
Anzeige

VIDEO: NFL-Star in wildem Schachkostüm

Während Allen in seiner nunmehr acht Jahre andauernden NFL-Karriere kein einziges Spiel verpasst hat, sind es bei Daniels jetzt schon drei - gegen die Kansas City Chiefs wird er nicht zur Verfügung stehen.

Es ist die dritte Verletzung des Spielmachers in nicht einmal anderthalb Saisons. Diesmal ist es der Oberschenkel, vorher das Knie, in der vergangenen Saison waren es die Rippen.

Seinerzeit spielte Daniels zwar mit der Verletzung und startete in jedem Spiel, doch erste Warnsignale waren bereits zu erkennen. Der 24-Jährige baute leistungsmäßig ab, nahm weniger Laufversuche und Scrambles. Das machte auch die Commanders schwächer - logischerweise.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Jayden Daniels: "Lamar Jackson für Arme"? - Vergleiche zu Robert Griffin III

"Das ist ein sehr schlechtes Zeichen", sagte "ESPN"-Experte und Ex-Quarterback Dan Orlovsky. "Beeinflusst es, welche Plays sie callen? Beeinflusst es, wie er in Zukunft spielt? Er ist erst im zweiten Jahr", stellt Orlovsky die Langlebigkeit von Daniels' Karriere in Frage.

Es sind die Sorgen, die Scouts bereits während des Drafts hatten. Als "Lamar Jackson für Arme" bezeichnete ihn laut "Bleacher Report" ein Verantwortlicher eines nicht genannten NFL-Teams.

Die Karriere von Jayden Daniels nimmt früh einen ähnlichen Weg, wie die von Robert Griffin III. Auch er war einst in Diensten der Franchise, die damals noch Redskins hieß, startete vielversprechend und wurde dann durch Verletzungen einer erfolgreichen Laufbahn beraubt.

Eins steht jedoch fest: Damit die Commanders erfolgreich sein können, muss Daniels fit sein.

Mehr News und Videos zur NFL
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 27.10.2025
  • 23:13 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 27.10.2025
  • 23:13 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tennessee Titans at Indianapolis Colts Oct 26, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Indianapolis Colts running back Jonathan Taylor (28) celebrates after scoring a t...
News

Taylor-Show bei Colts-Gala - Broncos dominieren Cowboys

  • 27.10.2025
  • 23:05 Uhr
NFL in Berlin
News

Berlin Game: Noch viele Tickets ohne Warteraum verfügbar

  • 27.10.2025
  • 23:05 Uhr
Saisonaus für Quarterback Wentz
News

NFL: Saisonaus für Wentz - McCarthy vor Rückkehr?

  • 27.10.2025
  • 22:21 Uhr
imago images 1068319198
News

Playoff Picture: Packers top, 49ers fallen tief

  • 27.10.2025
  • 22:15 Uhr
2. Adrian Peterson
News

Zweite Festnahme 2025: NFL-Legende auf Abwegen

  • 27.10.2025
  • 22:07 Uhr
Jonathan Taylor beim entscheidenden Touchdown
News

Taylors (wohl) vergebliche MVP-Saison

  • 27.10.2025
  • 18:38 Uhr
imago images 1068319779
News

Draft Order 2026: Jets verlieren Nummer-1-Pick

  • 27.10.2025
  • 17:54 Uhr
imago images 1068296604
News

Garrett meckert: Ist sein Schicksal selbst gewählt?

  • 27.10.2025
  • 15:49 Uhr