NFL: Washington weiter - Duell zwischen Coleman und St. Brown

Erstmals seit 19 Jahren haben die Washington Commanders wieder ein Play-off-Spiel gewonnen und damit in der Football-Profiliga NFL für ein Duell zweier Deutsch-Amerikaner gesorgt. Das Team aus der US-Hauptstadt um den Berliner Rookie Brandon Coleman schlug in der Nacht zu Montag die Tampa Bay Buccaneers auf dramatische Weise mit 23:20, nun geht es im Viertelfinale gegen Titelkandidat Detroit Lions und Star-Receiver Amon-Ra St. Brown.

Kicker Zane Gonzalez sorgte Sekunden vor Schluss mit einem Field Goal aus 37 Yards für die Entscheidung zugunsten der Commanders, dabei prallte der Ball glücklich vom Pfosten ab. Da Washington als Team mit dem schlechtesten Setzlistenplatz (6) in die Wildcard-Runde der National Football Conference (NFC) eingezogen war, geht es nun gegen die Nummer eins Detroit. Die Lions hatten sich in der Hauptrunde ein Freilos für das erste Play-off-Wochenende erspielt.

Die Philadelphia Eagles wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und schalteten die Green Bay Packers mit 22:10 aus. Die Mannschaft um Quarterback Jalen Hurts trifft in den Divisional Play-offs auf den Sieger des Duells zwischen den LA Rams und den Minnesota Vikings, die in der Nacht zum Dienstag (02.00 Uhr/RTL und DAZN) wegen der Feuer in Los Angeles in Arizona gegeneinander antreten werden.

Washington hatte zuletzt in der Saison 2005/06 (noch unter dem Namen Redskins) ein Spiel in der Meisterrunde gewonnen. Auch damals war ein Erfolg über die Buccaneers gelungen. Nun brach die Auswahl, angeführt von Rookie-Quarterback Jayden Daniels, den Bann. "Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet, ich freue mich einfach für die Fans," sagte Daniels.

Left Tackle Coleman (24) stand bei seiner Play-off-Premiere in der Startformation. Zum Aufeinandertreffen mit den hochfavorisierten Lions kommt es in der Nacht zum kommenden Sonntag (02.00 Uhr/RTL und DAZN). Die Divisional Round im Überblick:

Samstag, 18. Januar

Kansas City Chiefs - Houston Texans (22.30)

Sonntag, 19. Januar

Detroit Lions - Washington Commanders (02.00)

Philadelphia Eagles - Los Angeles Rams/Minnesota Vikings (19.00)

Montag, 20. Januar

Buffalo Bills - Baltimore Ravens (00.30)