Mike Tomlin ist bereits seit 2007 Head Coach der Pittsburgh Steelers und gewann einmal den Super Bowl. Nun soll ein anderes Team Interesse an dem Trainer haben. von Oliver Jensen Für Mike Tomlin und die Pittsburgh Steelers ist die Saison beendet. In der NFL Wild Card Round waren sie den Baltimore Ravens am Samstag klar unterlegen und verloren mit 14:28. Der 52-Jährige ist bereits seit 2007 Trainer dieser Franchise. In den 18 Spielzeiten unter seiner Führung hatten die Steelers nie eine negative Bilanz. Andererseits haben sie nach der Spielzeit 2016 auch kein Playoff-Spiel mehr gewonnen. Pittsburgh erreichte in vier der zurückliegenden fünf Spielzeiten die Postseason, scheiterte aber stets im ersten Spiel. Die Steelers sind eine Franchise, die grundsätzlich lange an einem Trainer festhalten. Vorgänger Bill Cowher ist von 1992 bis 2006 Head Coach in Pittsburgh gewesen. Chuck Noll stand davor sogar von 1969 bis 1991 in der Verantwortung. Und doch stellt sich die Frage, wie lange Tomlin noch Trainer dieser Mannschaft sein wird. Offenbar gibt es eine weitere Franchise in der NFL, die ihn gerne unter Vertrag nehmen würde. Laut Adam Schefter von "ESPN" hat sich ein Team kürzlich wegen Tomlin an die Steelers gewandt. Allerdings wurde dem Interessenten demnach mitgeteilt, dass der Trainer eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag habe.

Steelers-Abgang? Tomlin mit klarer Antwort Es gäbe aber keine Anzeichen dafür, dass die Franchise sich von Tomlin trennen möchte. "Eine Niederlage wie die von gestern Abend könnte die Teams dazu bringen, sich mit der Verfügbarkeit von Mike Tomlin auseinanderzusetzen. Aber Pittsburgh hat keinen Hinweis darauf gegeben, dass sie sich von Mike Tomlin trennen möchten", sagte Schefter. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Tomlin gefragt, was er zu den anderen Teams sagen würde, die sich für ihn als Trainer interessieren. Seine Antwort: "Spart eure Zeit". In der vergangenen Saison verlängerte der Coach auch erst für drei weitere Jahre. "Ich verstehe, dass die Aufmerksamkeit und die Kritik, die jetzt einkehrt, dazu gehört. Um ehrlich zu sein, begrüße ich das sogar. Ich genieße die Dringlichkeit in meinem Beruf. Es gibt keine Ausreden für Versagen. Das geht auf mich. Aber ich bin hierfür bestens geeignet und solange mir die Gelegenheit gegeben wird meinen Job weiter auszuführen, werde ich das tun. Auch wenn ich manch Frustration verstehe. Viel wichtiger ich noch, ich teile die Frustration. So ticke ich eben. Im Football bekommt man, was man verdient. Es gibt Gründe für unser Abschneiden. Es wird Veränderungen geben," so Tomlin.

Pittsburgh Steelers sind die "geduldigste Franchise" "Alles, was in Pittsburgh mit Mike Tomlin passieren würde, würde nur mit seiner Zustimmung geschehen", sagte Schefter über einen möglichen Trade für den Trainer.

