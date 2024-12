Die Tennessee Titans ersetzen Quarterback Will Levis in Woche 16 der NFL-Saison 2024 durch Mason Rudolph. Seinem Selbstbewusstsein tut das offenbar keinen Abbruch.

Letztlich half ihm auch sein starker Arm nicht mehr, in Woche 16 geht’s für Will Levis auf die Bank. Dafür übernimmt Mason Rudolph.

Den Wechsel auf Quarterback bei den Tennessee Titans machte deren Head Coach Brian Callahan mittlerweile offiziell. Mit Levis gelangen in elf Spielen in der laufenden NFL-Saison nur zwei Siege, neben zwölf Touchdowns leistete er sich dabei ebenso viele Interceptions.

Aktuell steht Tennessee mit einer Bilanz von 3-11 auf dem letzten Platz der AFC South, befindet sich aber immerhin mitten im "Rennen" um den ersten Pick des Draft 2025. Trotz seiner ausbaufähigen Leistungen sieht sich Levis, der zwischenzeitlich auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, nach wie vor als Starter in der Liga.

"Ich glaube, dass ich noch immer ein Franchise-Quarterback für dieses Team sein kann. Ich habe größtes Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten. Ich denke, dieses Jahr war eine großartige Entwicklung für mich und ich glaube, ich habe mich wirklich verbessert", so der Zweitrundenpick von 2023 am Mittwoch.