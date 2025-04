NFL will offenbar noch mehr Spiele an Weihnachten

Die NFL-Spiele am 1. Weihnachtsfeiertag 2024 waren ein voller Erfolg. Grund genug für die Liga, diesen Termin zu erweitern.

Von Kai Esser

Die Zuschauerzahlen in der NFL boomen - und das seit Jahren.

Gerade Spiele an Feiertagen schnellen die Quoten nach oben. Die am meisten geschauten Spiele des Jahres sind regelmäßig die Spiele an Thanksgiving, 2024 kamen auch die Spiele am ersten Weihnachtstag dazu. Und das, obwohl dieser auf einen Mittwoch fiel.

Die exklusiv beim Stream-Giganten "Netflix" sichtbaren Spiele waren ein voller Erfolg. Grund genug für die Liga, aus dem Doppel-Spieltag einen Triple-Spieltag zu machen. Das berichten mehrere NFL Insider.