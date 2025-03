NFL: Anklage wegen Hundekämpfen - Beweise gegen Ex-Running-Back vorgelegt

Zu den Beweisen gehört demnach auch ein aufgezeichnetes Telefongespräch mit einem Informanten. In diesem soll Johnson eine bestimmte Hunderasse als "nett und scheußlich" bezeichnet haben.

Nun wurde vor Gericht eine Zusammenfassung der Beweise gegen den ehemaligen Sportler eingereicht - und die hat es in sich. Laut der örtlichen Zeitung "Oklahoman" wurde bei Johnson ein elektronisches Gerät sichergestellt, welches Fotos von toten und verstümmelten Hunden sowie ein Foto von einem Hund auf einem Laufband zeigen soll.

Anfang der Woche wurde Ex- NFL -Running-Back LeShon Johnson im Zusammenhang mit Hundekämpfen in 21 Fällen angeklagt. Und das mehrere Monate nachdem 190 Hunde aus seinem Besitz beschlagnahmt wurden.

Ex-NFL-Profi Johnson bekannte sich bereits 2005 schuldig

Dem Bericht zufolge züchtete der frühere Running Back spezielle Kampfhunde. Er soll jahrelang – in einigen Fällen sogar über Jahrzehnte – Blutlinien für Hundekämpfe entwickelt haben. Bereits im Jahr 2005 bekannte er sich der Hundekämpfe schuldig.

Johnson wurde 1994 von den Green Bay Packers in der dritten Runde gedrafted, später spielte er auch für die Arizona Cardinals und die New York Giants. Insgesamt kam er in der NFL auf sieben Touchdowns.