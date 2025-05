NFL: Wollte Caleb Williams nicht zu den Chicago Bears gehen? Pikantes Buch enthüllt

Williams soll mit seiner Familie und Beratern verschiedene Szenarien durchgegangen sein, wie man dem Szenario ausweichen kann, von den Bears an Nummer eins gedraftet zu werden. Der junge Quarterback soll sogar darüber nachgedacht haben, für ein Jahr in der UFL anzuheuern und den Draft dementsprechend um ein Jahr zu verzögern.

Dass Quarterbacks bei den Chicago Bears für gewöhnlich wenig Erfolgserlebnisse feiern, ist in der NFL allgemein bekannt. Es ist sogar statistisch nachweisbar: Die Bears hatten als einziges der 32 Teams noch nie einen Passgeber, der für über 4.000 Yards in einer Saison geworfen hat.

Nach einem Besuch des Trainingszentrums in Chicago und erneuten Gesprächen mit Verantwortlichen versicherte Williams letztlich seinem Vater, dass er doch an Erfolg in der "Windy City" glaubt und zu den Bears gehen wird.

Auch während der Saison gab es dem Buch zufolge, das im September erscheinen wird, immer wieder kuriose Momente. So beschreibt Williams, er würde bei der Videoanalyse keine Unterstützung bekommen und in Eigenverantwortung die Sequenzen schauen - ohne dabei von Trainern gesagt zu bekommen, worauf er achten sollte.

Ben Johnson: Caleb Williams "ist stolz, Teil der Chicago Bears zu sein"

"Ich sehe die Möglichkeit, dass Williams in seiner Karriere großartiges erreichen kann", gab Johnson bei der "Fox"-Show "The Herd" an. "Ich weiß nicht, was vor meiner Ankunft in Chicago los war, aber meines Wissens nach ist er sehr stolz, Teil der Chicago Bears zu sein." Auch der ewige Makel der Franchise ohne 4.000-Yard-Passer soll bald der Vergangenheit angehören. "Wir haben die großartige Chance etwas zu erreichen, was es bisher hier noch nie gegeben hat", sagte Johnson.

Williams soll mehreren Berichten zufolge sehr glücklich sein, dass Johnson in Zukunft die Geschicke in der Offensive verantwortet. Das passt auch zu anderen Auszügen des Buchs, indem klar wird, dass Williams Zweifel auch mit dem ehemaligen Offensive Coordinator Shane Waldron zusammenhingen.