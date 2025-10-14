Za'Darius Smith verabschiedet sich von den Philadelphia Eagles – und von der NFL. Nach fünf Einsätzen in dieser Saison verkündete der Edge Rusher überraschend sein Karriereende.

Za'Darius Smith hängt die Schuhe an den Nagel.

Der Edge Rusher der Philadelphia Eagles hat am Montag über Instagram seinen Rücktritt aus der NFL erklärt.

"Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde – aber jetzt, wo er da ist, fühle ich so viele Emotionen, mit denen ich nie gerechnet hätte", schrieb Smith auf Instagram.

"Wer hätte gedacht, dass ein Junge aus Greenville, Alabama, mit nur einem Jahr Highschool-Erfahrung elf Jahre in der NFL spielen würde! Dieses Spiel hat mir die Welt bedeutet", erklärte Smith weiter.

Gegenüber "ESPN" bestätigte eine Insiderquelle, dass der 33-Jährige das Team bereits am Morgen über seine Entscheidung informiert habe.