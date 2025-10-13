Die Cincinnati Bengals versuchen gegen die Green Bay Packers das längste Field Goal der NFL-Geschichte. Packers-Coach Matt LaFleur macht ihnen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Es wäre historisch gewesen. Noch nie zuvor traf ein Kicker in der Geschichte der NFL ein Field Goal aus einer Entfernung von 67 Yards. Evan McPherson von den Cincinnati Bengals wäre dieses Kunststück beinahe gelungen. Um fair zu sein: Eigentlich ist es ihm gelungen. Sein Kick aus 67 Yards landete auf der unteren Stange des Goal Posts und fiel dann doch noch durch.

