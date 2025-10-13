Anzeige
NFL Week 6

NFL: Längstes Field Goal der Geschichte - So vereitelte der Packers-Coach einen historischen Rekord

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 10:28 Uhr
Die Cincinnati Bengals versuchen gegen die Green Bay Packers das längste Field Goal der NFL-Geschichte. Packers-Coach Matt LaFleur macht ihnen allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Es wäre historisch gewesen. Noch nie zuvor traf ein Kicker in der Geschichte der NFL ein Field Goal aus einer Entfernung von 67 Yards.

Evan McPherson von den Cincinnati Bengals wäre dieses Kunststück beinahe gelungen. Um fair zu sein: Eigentlich ist es ihm gelungen. Sein Kick aus 67 Yards landete auf der unteren Stange des Goal Posts und fiel dann doch noch durch.

Das Problem: Packers-Coach Matt LaFleur hatte Sekunden zuvor ein Timeout genommen. Quasi den Kicker "geiced" – und so verhindert, dass das historische Field Goal zählt.

Eine kluge Entscheidung. Den erneuten Versuch konnte McPherson nicht verwandeln.

NFL: Längstes Field Goal jemals fiel in der Preseason

Somit hält nach wie vor Ex-Ravens-Kicker Justin Tucker den Rekord für das längste Field Goal der NFL-Geschichte mit seinem 66-Yards-Treffer aus dem September 2021.

In der Preseason, die als Vorbereitungsspiele nicht zu den Statistiken der NFL zählt, ist jedoch ein ganz anderer Kicker der aktuelle Rekordhalter. Dort gelang Jaguars-Profi Cam Little erst vor knapp zwei Monaten gegen die Pittsburgh Steelers ein 70-Yards-Field-Goal.

