NFL week 6

NFL: Eagles-Star verkündet überraschendes Karriereende - nach fünf Spielen für Philadelphia

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 14:37 Uhr
  • ran.de

Za'Darius Smith verabschiedet sich von den Philadelphia Eagles – und von der NFL. Nach fünf Einsätzen in dieser Saison verkündete der Edge Rusher überraschend sein Karriereende.

Za'Darius Smith hängt die Schuhe an den Nagel.

Der Edge Rusher der Philadelphia Eagles hat am Montag über Instagram seinen Rücktritt aus der NFL erklärt.

"Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde – aber jetzt, wo er da ist, fühle ich so viele Emotionen, mit denen ich nie gerechnet hätte", schrieb Smith auf Instagram.

"Wer hätte gedacht, dass ein Junge aus Greenville, Alabama, mit nur einem Jahr Highschool-Erfahrung elf Jahre in der NFL spielen würde! Dieses Spiel hat mir die Welt bedeutet", erklärte Smith weiter.

Gegenüber "ESPN" bestätigte eine Insiderquelle, dass der 33-Jährige das Team bereits am Morgen über seine Entscheidung informiert habe.

Za'Darius Smith beendet Karriere und lässt mehrere Millionen liegen

Die Eagles waren mit Fragezeichen auf der Edge-Rusher-Position in die Saison gestartet, nachdem Brandon Graham seine Karriere beendet und Josh Sweat das Team verlassen hatte. Weitere Rückschläge folgten durch Verletzungen von Nolan Smith Jr. und Ogbo Okoronkwo.

Philadelphia hatte Smith nach dem Auftaktsieg gegen die Dallas Cowboys mit einem Einjahresvertrag über 4,25 Millionen Dollar ausgestattet. In fünf Spielen kam er auf 1,5 Sacks, drei Quarterback-Hits und zwei Tackles for Loss.

"Ich bin glücklich, wo ich im Leben stehe. Es geht nicht mehr nur ums Geld – ich will einfach Football spielen", hatte Smith noch im September gesagt.

Nun die Kehrtwende. Der Pass-Rusher beendet seine Karriere mit 70,5 Sacks, 176 Quarterback-Hits und 87 Tackles for Loss in 145 Spielen für sechs NFL-Teams, darunter Baltimore Ravens, Green Bay Packers und Philadelphia Eagles.

