Diese nun neu verfügbaren Helme wurden zuvor in Labortests ausgiebig geprüft und laut Angaben der Liga sowie der Spielervereinigung NFLPA schnitten dabei vor allem fünf Modelle extrem gut ab – so gut, dass sie besser sein sollen als jeder Helm, der bisher in der NFL genutzt wurde.

Was die Resonanz der Spieler betrifft, hoffen die NFL-Verantwortlichen durch die zunehmende Anzahl an verschiedenen Modellen künftig darauf, dass mehr Spieler die positionsspezifischen Helme tragen. "Es gibt mittlerweile genug verschiedene Modelle und Hersteller, die diese Modelle herstellen, sodass die Spieler hoffentlich eines finden, das ihnen wirklich gefällt und das ihnen gut passt, sodass sie es die ganze Saison über tragen können. Darauf wird ein großer Schwerpunkt liegen", sagte Jeff Miller, Executive Vice President für Kommunikation der NFL.

Bereits seit 2022 werden positionsspezifische Helme in der NFL angeboten, die Resonanz der Spieler sei jedoch teils sehr zurückhaltend gewesen, wie es im Bericht heißt. Die NFL-Stars hätten aufgrund der Passform, Haptik und Optik der positionsspezifischen Helme eher verhalten reagiert. Als etwa vor der zurückliegenden Saison der erste positionsspezifische Helm für Quarterbacks eingeführt wurde, trugen ihn anschließend lediglich neun Stars, einige davon waren auch gar nicht Starter in ihren jeweiligen Teams.

NFL: Sechs Helm-Modelle künftig verboten

So gibt es einerseits zwölf neu zugelassene Helme zur Auswahl, aber auch sechs Modelle, die neu auf der Liste der verbotenen Helme stehen.

Sechs Modelle schnitten in den Tests so gut ab, dass Spieler, die diese benutzen, nicht mehr verpflichtend Guardian Caps tragen müssen.

Fünf weitere Modelle werden von der NFL neu in der Kategorie "nicht empfohlen" geführt. All diese elf Modelle, die nun entweder verboten oder vor deren Benutzung abgeraten wurde, galten vor einigen Jahren noch als durchaus leistungsstarke Helme, was als Beweis dient, wie schnell die Technologie in diesem Bereich voranschreitet.