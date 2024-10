NFL 2024: Krasse Statistiken! Die verrückteste Saison der Geschichte?

Nach fünf Spieltagen wurden mehr Partien mit sieben oder weniger Punkten entschieden als jemals zuvor: 47 der insgesamt 78, das sind über 60 Prozent. In 41 Spielen lagen sogar nur sechs Punkte zwischen den Teams, auch das ist Rekord zu diesem Zeitpunkt.

Die Saison 2024 ist die spannendste in der 105-jährigen Geschichte der NFL - zumindest den nackten Zahlen nach.

Ob knappe Spiele, historisch starke Rookies oder eine 180-Grad-Drehung in der NFC - die NFL-Saison hat nach fünf Spieltagen so manche verrückte Statistik zu bieten.

NFL 2024: Historisch gute Rookie-Quarterbacks

Die Quarterbacks haben großen Anteil daran, dass ihre drei Teams öfter gewonnen als verloren haben (Chicago und Denver stehen bei 3-2, Washington gar bei 4-1) - dabei hatten in der Vorsaison noch alle drei die Playoffs verpasst.

Zusammen mit den Minnesota Vikings (5-0), Seattle Seahawks (3-2) und Atlanta Falcons (3-2) sind es sogar sechs Teams mit positiver Bilanz, die 2023 in der Postseason gefehlt hatten.

Die vier NFC-Teams (Washington, Minnesota, Seattle und Atlanta) führen derzeit auch ihre jeweilige Division an - eine 180-Grad-Drehung also in der National Football Conference.