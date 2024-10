Der 5. Spieltag der NFL beginnt mit einem Overtime-Krimi zwischen den Falcons und den Buccaneers. Eine Partie, die für die bisherige Spielzeit steht: Noch nie gab es zu diesem Zeitpunkt in der Saison so viele knappe Ergebnisse.

Die laufende NFL-Saison ist die spannendste in der 105-jährigen Liga-Geschichte.

Zumindest bisher. Zumindest, wenn man allein auf die nackten Ergebnisse blickt.

Das 36:30 der Atlanta Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers (zu den Highlights) war bereits die 40. Partie (von bislang 65 gespielten), die durch einen einzigen Score entschieden wurde, in der beide Teams also höchstens acht Punkte trennten.

In 39 Spielen lagen nur sieben Punkte zwischen den Mannschaften, in 33 gar nur sechs - beides ebenfalls Rekord zu diesem Zeitpunkt in der Saison.