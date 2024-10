NFL - New York Jets: Aaron Rodgers hat "großartige Beziehung" zu Head Coach Robert Saleh

Unlängst gab es Spekulationen, dass Jets-Quarterback Aaron Rodgers und sein Head Coach Robert Saleh nicht das beste Verhältnis haben sollen. Dem schob der Spielmacher nun einen Riegel vor.

Die New York Jets sind mit einer Bilanz von 2-2 ordentlich in die NFL-Saison 2024 gestartet, am vergangenen Wochenende setzte es allerdings eine 9:10-Pleite gegen die Denver Broncos.

Head Coach Robert Saleh übte daraufhin leichte Kritik an Aaron Rodgers bezüglich der Kommunikation in der Offense und ruderte schnell wieder zurück, der Quarterback zeigte sich zunächst allerdings wenig begeistert von den Aussagen.

Nun hat Rodgers in der "The Pat McAfee Show" versucht, die Wogen zu glätten und etwaigen Gerüchten um eine nicht so gute Verbindung zu seinem Trainer einen Riegel vorzuschieben.

"Rob und ich haben eine großartige Beziehung. Die haben wir seit dem ersten Tag, als ich hier angekommen bin. Wir schreiben uns und haben Threads, in denen wir uns über verschiedene Themen außerhalb des Footballs unterhalten. Wir haben eine gute Freundschaft", betonte der 40-Jährige.