Matthew Stafford ist erstmals MVP. Der Quarterback der Los Angeles Rams setzt sich bei den NFL Honors unter anderem gegen Drake Maye von den New England Patriots durch. Der wertvollste Spieler der NFL-Saison 2025 heißt Matthew Stafford. Der Quarterback der Los Angeles Rams setzte sich bei der Award-Verleihung unter anderem gegen Drake Maye durch, der am Sonntag mit seinen New England Patriots im Super Bowl (im Liveticker) spielt. NFL Honors: Alle Preisträger im Überblick Es ist die erste MVP-Auszeichnung in der 17-jährigen NFL-Karriere Staffords. Der Nummer-1-Pick aus dem Jahr 2009 gewann 2021 mit den Rams den Super Bowl.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL Honors: Die weiteren Preisträger Als Offensive Player of the Year wurde Jaxon Smith-Njigba von den Seattle Seahawks ausgezeichnet. Defensive Player of the Year wurde wenig überraschend Myles Garrett von den Cleveland Browns. Seine Wahl war sogar einstimmig. Die Auszeichnungen für die besten Rookies nahmen Tetairoa McMillan von den Carolina Panthers (Offensive) und Carson Schwesinger von den Browns (Defensive) entgegen.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL - Injury Update vor dem Super Bowl: Seattle Seahawks geben Entwarnung bei Super-Rookie 1 / 5 © Imagn Images Nick Emmanwori (Seattle Seahawks)

Glück im Unglück für Nick Emmanwori und die Seattle Seahawks! Nachdem sich der Safety im Training am Knöchel verletzt hatte, gab es nun Entwarnung. Der 21 Jahre alte Rookie, der überragende Playoffs gespielt hat, meldete sich selbst fit. "Ich bin bereit", sagte er. Head Coach Mike Macdonald erklärte zuvor, Emmanwori habe sich nur eine leichte Verstauchung des Knöchels zugezogen. © Getty Images via AFP Drake Maye (New England Patriots)

Sollte es noch einen Zweifel an der Einsatzfähigkeit von Drake Maye im Super Bowl gegeben haben, so hat er diese nun endgültig beseitigt: "Ich fühle mich gut. Ich habe gestern geworfen und ich werde bei 100 Prozent sein", kündigte der MVP-Kandidat an. Im Training am Mittwoch war er erstmals wieder uneingeschränkt dabei. © ZUMA Press Wire Robert Spillane (New England Patriots)

Middle Linebacker Robert Spillane, der in der Defense auch die Plays ansagt, musste die Partie in Denver bereits mit einer Knöchelverletzung verlassen. Seit der Ankunft des Teams in San Francisco hat der Kapitän der Defense noch nicht einmal trainiert. © 2026 Getty Images Josh Allen (Buffalo Bills)

Josh Allen hat fast zwei Wochen nach der knappen 33:30-Niederlage seiner Buffalo Bills gegen die Denver Broncos verraten, dass er mit einem gebrochenen Knochen im Fuß auf dem Feld gestanden habe: "Es war keine optimale Situation und schmerzhaft während der letzten Wochen." Der Quarterback fügte hinzu, dass es eine alte Verletzung sei, die in Woche 16 gegen die Browns wieder aufgebrochen sei. Nun konnte er operiert werden und wird voraussichtlich zum Saisonstart bereit stehen. © Imagn Images Zach Charbonnet (Seattle Seahawks)

Schlimme Nachricht für die Seattle Seahawks: Running Back Zach Charbonnet hat sich entgegen erster optimistischer Prognosen doch schwer verletzt. Der 25-Jährige zog sich beim Blowout-Sieg gegen die San Francisco 49ers in der Divisional Round einen Kreuzbandriss zu und wird nicht nur die restlichen Playoffs, sondern wohl auch einen erheblichen Teil der kommenden Saison verpassen.