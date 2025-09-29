Bad Bunny tritt während der Halftime Show beim Super Bowl auf. Der Latin-Rapper bekommt aber Konkurrenz von einer alternativen Veranstaltung. Hier findet ihr alle Infos zu Künstler, Startzeit und Übertragung. Der Super Bowl rückt immer näher. Am 8. Februar 2026 wird in Santa Clara im Levi's Stadium der San Francisco 49ers der NFL-Champion zwischen den New England Patriots und Seattle Seahawks gekürt. Alles rund um den Super Bowl 2026 - kostenlos im NFL Network auf Joyn Der Star der Halftime Show: Bad Bunny. Als Headliner verspricht er ein absolutes Spektakel. Der puerto-ricanische Superstar bringt Reggaeton, Latin Trap und seine einzigartige Energie auf die Bühne. In Deutschland ist Bad Bunny noch kein Megastar wie Rihanna oder Shakira, doch weltweit ist er eine Ikone. Die Halftime Show, präsentiert von Apple Music, zieht jährlich über 120 Millionen Zuschauer weltweit an. Nach Kendrick Lamar 2025 und Legenden wie Usher oder Beyonce in den Vorjahren ist die Erwartungshaltung riesig – und Bad Bunny ist der nächste Superstar in dieser Reihe. Wer ist dieser Künstler? Wann startet die Show? Gibt es Gastauftritte? Und was hat es mit der alternativen Halftime Show auf sich? Hier erfahrt ihr alles, was ihr vorab über die Super Bowl Halftime Show 2026 wissen müsst!

Bad Bunny bei der Super Bowl Halftime Show 2026 Bad Bunny, mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, ist der Headliner der Super Bowl Halftime Show 2026. Der 31-Jährige aus Puerto Rico, oft als "König des Latin Pop" gefeiert, wird die Bühne mit einer Mischung aus seinen größten Hits, farbenfrohen Choreografien und kulturellen Botschaften rocken. Ein bisschen Vorerfahrung hat der Rapper schon: 2020 hatte er einen Gastauftritt an der Seite von Jennifer Lopez und Shakira. Super Bowl 2026: Die coolsten Werbespots - "Kardashian-Fluch" und der Cola-Krieg

Alternative Super Bowl Halftime Show von Turning Point USA Nicht jeder in den USA ist mit Bad Bunny als Interpret der Halftime Show einverstanden. Aufgrund der politischen Spannungen und der Einwanderungspolitik ist die Besetzung des Spektakels in diesem Jahr besonders politisch. Einige Politiker äußerten sich empört darüber, dass ein nicht englischsprachiger Puerto-Ricaner die Halftime Show macht. Auch Präsident Donald Trump tätigte abfällige Äußerungen über Bad Bunny. Und so veranstaltet Turning Point USA, die vom verstorbenen Charlie Kirk gegründete rechtskonservative Organisation, eine separate Halbzeitshow - inzwischen sind auch die Interpreten klar. Die "All American Halftime Show", die als Feier von Glaube, Familie und Freiheit propagiert wird, ist im Livestream über die Social-Media-Kanäle von Turning Point USA zu verfolgen. Hauptsänger wird der langjährige Unterstützer von US-Präsident Trump, Kid Rock, sein. Der US-Amerikaner, dessen Musik eine Mischung aus Southern Rock und Hip Hop ist, wird von den Country-Künstlern Brantley Gilbert, Lee Brice und Gabby Barrett begleitet. "Wir wollen großartige Songs für Leute spielen, die Amerika lieben", sagte Rock in einer Erklärung: "Wir gehen diese Show wie David und Goliath an. Es ist fast unmöglich, mit der Profi-Football-Maschinerie und einem globalen Pop-Superstar zu konkurrieren ... oder doch nicht?"

Wann startet die Super Bowl Halftime Show in Santa Clara? Die Show startet voraussichtlich um 20:25 Uhr Ortszeit (2:25 Uhr MEZ, 9. Februar 2026) und dauert klassisch knapp 15 Minuten. Was erwartet uns? Bad Bunny ist bekannt für visuelle Extravaganzen, provokante Outfits und politische Statements – etwa für Puerto Ricos Unabhängigkeit oder LGBTQ+-Rechte. Fans spekulieren über Songs wie "Tití Me Preguntó", "Dákiti" oder "Me Porto Bonito", doch die Setlist bleibt im Vorfeld natürlich geheim. Die Produktion, geleitet von Roc Nation, dem Label von Jay-Z, verspricht ein multimillionenschweres Spektakel mit Lichtern, Tänzern und Effekten.

Bad Bunny: Wer ist der Rapper beim Super Bowl 2026? Geboren 1994 in Vega Baja, Puerto Rico, startete Benito seine Karriere auf SoundCloud. Sein Durchbruch kam 2016 mit Trap-Songs und Kollaborationen mit Stars wie Daddy Yankee und J Balvin. Bad Bunny im Super Bowl: Warum verteidigt die NFL ihre Entscheidung zur Halftime Show? Heute ist er mit über 40 Milliarden Streams auf Spotify der meistgehörte Künstler weltweit.

Bekannteste Songs und Erfolge von Bad Bunny "I Like It" (mit Cardi B) - 2018 auch in Deutschland ein großer Sommerhit mit Latin-Vibes. "Yo Perreo Sola" – Eine Hymne für starke Frauen, mit über 1 Milliarde Views auf YouTube. "Dákiti" (mit Jhay Cortez) – Erster rein-spanischsprachiger Hit auf Platz 1 der Billboard Hot 100. "MIA" (mit Drake) – Der Song, der ihn in die US-Charts katapultierte. "Callaíta" und "La Noche de Anoche" (mit Rosalía) – Romantische Hits, die Latin-Pop mainstream machen. Super-Bowl-Topact Bad Bunny gewinnt begehrten Grammy für das beste Album und kritisiert ICE Alben: DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Anfang Februar mit dem Grammy als Album des Jahres prämiert), YHLQMDLG (2020, Grammy-nominiert), El Último Tour Del Mundo (2020), Un Verano Sin Ti (2022, meistgestreamtes Album aller Zeiten). Bad Bunny hat sechs Grammy Awards und 17 Latin Grammys gewonnen. In Deutschland wächst seine Fanbase - insgesamt ist er hierzulande aber noch kein Megastar.

Halftime Show beim Super Bowl: Welche Gastauftritte gibt es? Ob Bad Bunny Gäste auf die Bühne holt, ist noch unklar – die NFL und Apple Music halten Details unter Verschluss. Basierend auf seinen Kollaborationen könnten z.B. Künstler wie Cardi B ("I Like It"), Rosalía ("La Noche de Anoche") oder J Balvin ("La Canción") auftreten.

Wann ist ungefähr Halbzeit beim Super Bowl? Je nach Verlauf der ersten Hälfte sollte die Halbzeit und damit auch die Halftime Show wahrscheinlich etwa gegen 2 Uhr beginnen. Statt der üblichen zwölf dauert diese Halbzeit 30 Minuten - wegen der Show.

Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf Die Band Green Day wird bei der Eröffnungszeremonie auftreten. Beim Jubiläums-Super-Bowl werden zusammen mit Green Day zahlreiche, frühere MVPs auf dem Rasen stehen. Das gab die NFL bekannt.

Wer überträgt die Halftime Show beim Super Bowl 2026 im TV und Stream? Die Super Bowl Halftime Show 2026 wird in Deutschland live übertragen. RTL: Überträgt den Super Bowl in voller Länge im Free-TV. Wer die Halftime Show per Stream verfolgen will, braucht aber ein kostenpflichtiges RTL+-Abonnement. DAZN: Überträgt den Super Bowl in voller Länge. Auch dafür ist aber ein kostenpflichtiges Abo nötig. NFL Game Pass: Für Hardcore-Fans mit Zugriff auf alle Spiele mit Original-Kommentar - kostet ebenfalls. Die genaue Übertragung wird erst näher am Event bestätigt. Die Halftime Show startet um ca. 2:30 Uhr MEZ (9. Februar 2026), je nach Spielverlauf. Auf ran.de findet ihr alle Informationen rund um den Super Bowl 2026 und zur Halftime Show!

