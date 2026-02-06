NFL MVP 2026: Matthew Stafford gewinnt Wahl gegen Drake Maye nur haarscharf

Matthew Stafford ist der Most Valuable Player der NFL 2026. Dabei war es jedoch so knapp wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Der Vorsprung auf Drake Maye war nur haarscharf.

Freudestrahlend kam Matthew Stafford auf die Bühne der NFL Honors, um die Trophäe für den wertvollsten Spieler der Liga entgegenzunehmen.

Mit bei ihm: Seine Töchter sowie seine Frau Kelly. Ein Bild, bei dem kaum ein Auge trocken blieb.

Doch beinahe wäre es gar nicht zu dieser zweifelsfrei emotionalen Kulisse gekommen: Denn der Quarterback der Los Angeles Rams gewann den Preis nur mit einem hauchdünnen Vorsprung.