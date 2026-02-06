- Anzeige -
- Anzeige -
Karriere-Award für Stafford?

NFL: Drake Maye wäre die richtige Wahl für den MVP-Award gewesen - ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 06.02.2026
  • 06:06 Uhr
  • Kai Esser

Drake Maye ist bei der Wahl zum MVP leer ausgegangen. Matthew Stafford hat sich die Auszeichnung haarscharf geholt. Dabei fühlt sich die Wahl irgendwie nicht ganz richtig an. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

Als Matthew Stafford von den Los Angeles Rams Anfang Januar bereits zum All-Pro vor Drake Maye ernannt wurde, konnte man es sich schon beinahe denken.

Jetzt ist es offiziell: Stafford gewinnt die Auszeichnung des Most Valuable Player der NFL. Auch, wenn die Entscheidung so knapp war wie vor über 20 Jahren zuletzt.

Doch irgendwie hat diese Wahl einen Beigeschmack. Es fühlt sich an, als hätten manche der Stimmberechtigten mehr eine Karriereauszeichnung als eine Saisonauszeichnung vergeben. Mit Blick auf die Zahlen kann nämlich eigentlich nur einer der MVP sein: Drake Maye.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL MVP: Nahezu jede Metrik spricht für Maye

Geht man nach den oberflächlichsten aller Zahlen, dann ist die Wahl logisch. Stafford hat die meisten Passing Touchdowns und die meisten Passing Yards. Im Jahr 2026 jedoch auf Statistiken zu setzen, die man anhäufen kann, ist aus der Zeit gefallen.

Denn in den meisten Statistiken, die sich an Zahlen pro Wurf oder pro Play wenden, führt der Quarterback der New England Patriots klar: Maye führt die Liga in Passgenauigkeit, Passer Rating, Quarterback Rating, Yards pro Pass, Completion Percentage over Expected und Expected Points added an.

Richtig gelesen - er ist nicht nur vor Stafford, der in manchen dieser Statistiken weit abgeschlagen ist, sondern Nummer eins der Liga.

Hinzu kommt auch noch Mayes Gefahr als Läufer, die bei Stafford de facto nichtig ist. Maye kommt auf 450 Rushing Yards (vier Touchdowns), Stafford auf einen einzigen.

Ja, die Patriots hatten den einfachsten Spielplan der NFL. Ja, sie haben in der Regular Season nur ein Team mit positiver Bilanz geschlagen.

Allerdings: Hätte es etwas an der Qualität von Maye oder den Patriots geändert, wenn die Baltimore Ravens, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers und Carolina Panthers ein enges Spiel gewonnen hätten, was sie am Ende verloren haben, um "über .500" zu sein? Wohl kaum. Das Argument ergibt schlichtweg wenig Sinn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Los Angeles Rams: Stafford war nicht einmal der MVP seines eigenen Teams

Zudem verschwimmt durch die Wahl das Wort "valuable" - also "wertvoll" - etwas. Würde man 100 Leute befragen, wer der wertvollste Spieler der Patriots ist, würden 100 auf Maye kommen. Alle anderen Antworten würden keinen Sinn ergeben.

Und bei den Rams? Es gäbe wohl eine nicht zu verachtende Menge, die statt Stafford Wide Receiver Puka Nacua nennen würden. Der All-Pro schien in manchen Spielen die einzige Anspielstation von Stafford und war fast immer offen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Super Bowl 2026: Die Neuzugänge der Hall of Fame in der NFL

1 / 6
<em><strong>NFL: Hall of Fame Class of 2026</strong><br>Am Rande der NFL Honors wurden nicht nur die Auszeichnungen der aktuellen Saison verliehen, sondern gleichzeitig auch bekannt gegeben, welche Spieler neu in die Hall of Fame aufgenommen werden. Auch in diesem Jahr bekommen fünf Legenden die goldene Jacke. <strong>ran</strong> hat den Überblick.</em>
© UPI Photo

NFL: Hall of Fame Class of 2026
Am Rande der NFL Honors wurden nicht nur die Auszeichnungen der aktuellen Saison verliehen, sondern gleichzeitig auch bekannt gegeben, welche Spieler neu in die Hall of Fame aufgenommen werden. Auch in diesem Jahr bekommen fünf Legenden die goldene Jacke. ran hat den Überblick.

<strong>Luke Kuechly</strong><br>In der NFL aktiv: 2012 - 2019<br>Team(s): Carolina Panthers<br>Position: Linebacker
© imago images/Icon SMI

Luke Kuechly
In der NFL aktiv: 2012 - 2019
Team(s): Carolina Panthers
Position: Linebacker

<strong>Drew Brees</strong><br>In der NFL aktiv: 2001 - 2020<br>Team(s): San Diego Chargers, New Orleans Saints<br>Position: Quarterback
© Imagn Images

Drew Brees
In der NFL aktiv: 2001 - 2020
Team(s): San Diego Chargers, New Orleans Saints
Position: Quarterback

<strong>Larry Fitzgerald</strong><br>In der NFL aktiv: 2004 - 2021<br>Team(s): Arizona Cardinals<br>Position: Wide Receiver
© Imagn Images

Larry Fitzgerald
In der NFL aktiv: 2004 - 2021
Team(s): Arizona Cardinals
Position: Wide Receiver

<strong>Adam Vinatieri</strong><br>In der NFL aktiv: 1995 - 2021<br>Team(s): New England Patriots, Indianapolis Colts<br>Position: Kicker
© UPI Photo

Adam Vinatieri
In der NFL aktiv: 1995 - 2021
Team(s): New England Patriots, Indianapolis Colts
Position: Kicker

<strong>Roger Craig</strong><br>In der NFL aktiv: 1983 - 1993<br>Team(s): San Francisco 49ers, Oakland Raiders, Minnesota Vikings<br>Position: Running Back
© ZUMA Press Wire

Roger Craig
In der NFL aktiv: 1983 - 1993
Team(s): San Francisco 49ers, Oakland Raiders, Minnesota Vikings
Position: Running Back

Apropos All-Pro: Während Stafford auf eben jenen All-Pro werfen durfte, während er hinter einer der besten Offensive Lines der Liga steht, hat Maye nicht einen einzigen All-Pro, geschweige denn Pro Bowler, in seiner Offense.

Nicht falsch verstehen: Matthew Stafford hat die Auszeichnung verdient, nachdem er eine unglaubliche Saison gespielt hat.

Nur hat Maye die Auszeichnung Most Valuable Player noch ein kleines Stück mehr verdient.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA NFC Wild Card Round-Los Angeles Rams at Carolina Panthers Jan 10, 2026; Charlotte, NC, USA; Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford (9) drops back to pass a...
News

Stafford erstmals MVP - Maye geht leer aus

  • 06.02.2026
  • 07:47 Uhr
FOXBOROUGH, MA - NOVEMBER 17: Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford (9) and New England Patriots quarterback Drake Maye (10) after a game between the New England Patriots and the Los Angele...
News

MVP-Wahl: Stafford gewinnt Wahl nur haarscharf

  • 06.02.2026
  • 05:12 Uhr
Brady
News

Nach Super-Bowl-Aussage: Viel Gegenwind für Tom Brady

  • 05.02.2026
  • 23:24 Uhr

NFL: Top oder Flop? ran legt sich bei Halftime Show mit Bad Bunny fest

  • Video
  • 01:59 Min
  • Ab 0
Im Melbourne Cricket Ground wird gespielt
News

Rams und 49ers treffen in Melbourne aufeinander

  • 05.02.2026
  • 21:53 Uhr

NFL-Spielerfrauen beim Bikini-Shoot: Brittany Mahomes zeigt viel Haut

  • Video
  • 01:27 Min
  • Ab 0
imago images 1071020708
News

Hammer-Duell! NFL gibt Paarung für Australien-Spiel bekannt

  • 05.02.2026
  • 20:42 Uhr
imago images 0836114849
News

Super Bowl: Bad Bunny schweigt auf PK zu Trump

  • 05.02.2026
  • 20:25 Uhr
imago images 0846828867
News

Statt Bad Bunny: Er singt bei der alternativen Halftime Show

  • 05.02.2026
  • 19:56 Uhr
ATLANTA, GA - JANUARY 04: Quarterback Tyler Shough (6) of the New Orleans Saints rushes for a touchdown during the week 18 NFL, American Football Herren, USA game between the Atlanta Falcons and th...
News

NFL: Saints-Rookie Shough erhält besondere Ehre

  • 05.02.2026
  • 18:07 Uhr