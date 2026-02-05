NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN
Super Bowl: Tom Brady neutral? Ex-Superstar bekommt Gegenwind
- Veröffentlicht: 05.02.2026
- 23:24 Uhr
- ran.de
Der ehemalige Patriots-Superstar Tom Brady kündigte an, beim Super Bowl neutral zu sein. Daran zweifeln einige Experten.
Obwohl sein früheres Team, die New England Patriots in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen die Seattle Seahawks um den Super Bowl spielen, versuchte sich Ex-Patriots-Star Tom Brady neutral zu geben.
"Ich habe in diesem Kampf kein persönliches Interesse", verkündete Brady bei Jim Gray in der neuesten Ausgabe des "Let's Go"-Podcast, "ich habe keinen Favoriten – möge das bessere Team gewinnen".
Die Aussage verwundert dann doch sehr, immerhin hat Brady mit den Patriots einst sechs Mal den Super Bowl gewann.
Für diese Haltung erhält Brady nun deutlichen Gegenwind - sogar von einstigen Mitspielern bei den Patriots.
"Das ist doch Quatsch, Tom", sagte Vince Wilfork in einem Interview bei "WEEL", "diese ganze Politik - das hier ist nicht politisch. Es ist nicht politisch, worum es geht. Die Raiders sind nicht dabei. Sag, was es ist, was du siehst. … Am Ende des Tages, wenn du ein Patriot fürs Leben bist, weißt du, worum es geht. Hör auf mit diesem politischen Blödsinn. So ist es nun mal".
Spillane über Bradys Aussage: "Es macht mich persönlich krank"
Noch deutlicher wurde Patriots-Linebacker Robert Spillane. "Es macht mich persönlich krank", sagte der 30-Jährige bei Karen Guregian von "MassLive.com" über die Aussage von Brady, er sei nicht voreingenommen.
Auch der ehemalige NFL-Star Asante Samuel äußerte sich: "Ich bin extrem, wirklich extrem enttäuscht von dir, dass du nicht für deinen früheren Teamkollegen Mike Vrabel bist."
Experten scheinen jedoch den Grund dafür zu kennen, warum Brady offiziell die vermeintlich neutrale Rolle einnimmt.
Er ist nämlich mittlerweile Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders und die haben mit Klint Kubiak ausgerechnet den aktuellen Offensive Coordinator der Seahawks als neuen Head Coach im Visier.