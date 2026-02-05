Der ehemalige Patriots-Superstar Tom Brady kündigte an, beim Super Bowl neutral zu sein. Daran zweifeln einige Experten.

Obwohl sein früheres Team, die New England Patriots in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen die Seattle Seahawks um den Super Bowl spielen, versuchte sich Ex-Patriots-Star Tom Brady neutral zu geben.

"Ich habe in diesem Kampf kein persönliches Interesse", verkündete Brady bei Jim Gray in der neuesten Ausgabe des "Let's Go"-Podcast, "ich habe keinen Favoriten – möge das bessere Team gewinnen".

Die Aussage verwundert dann doch sehr, immerhin hat Brady mit den Patriots einst sechs Mal den Super Bowl gewann.

Für diese Haltung erhält Brady nun deutlichen Gegenwind - sogar von einstigen Mitspielern bei den Patriots.

"Das ist doch Quatsch, Tom", sagte Vince Wilfork in einem Interview bei "WEEL", "diese ganze Politik - das hier ist nicht politisch. Es ist nicht politisch, worum es geht. Die Raiders sind nicht dabei. Sag, was es ist, was du siehst. … Am Ende des Tages, wenn du ein Patriot fürs Leben bist, weißt du, worum es geht. Hör auf mit diesem politischen Blödsinn. So ist es nun mal".