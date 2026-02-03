- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

Patriots-Legende Tom Brady überrascht mit Aussage vor dem Super Bowl 2026

  • Aktualisiert: 06.02.2026
  • 10:17 Uhr
  • ran.de

Im anstehenden Super Bowl hält es Patriots-Legende Tom Brady nicht mit der Franchise aus New England.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0:30 Uhr im Liveticker) spielt das Team, das für Quarterback-Legende Tom Brady eine Statue errichtet hat, zum ersten Mal seit seinem Weggang im Super Bowl.

Seine glorreiche Vergangenheit bei den New England Patriots reicht aber offenbar nicht aus, um TB12 im NFL-Endspiel zum Pats-Fan zu machen.

"Ich habe in diesem Kampf kein persönliches Interesse", verkündete der Ex-Spielmacher gegenüber Jim Gray in der neuesten Ausgabe des "Let's Go"-Podcast.

"Möge das beste Team gewinnen. Was die Patriots angeht, so ist dies ein neues Kapitel in New England, und ich bin froh, dass alle das Regime von Mike Vrabel und all die großartigen Spieler, die so hart dafür gearbeitet haben, ihren Klub in diese Position zu bringen, angenommen haben."

Und weiter: "Wir haben das 20 Jahre lang geschafft. Es gab zwar eine kleine Pause, aber die Patriots sind zurück, und es ist eine sehr aufregende Zeit für alle in New England."

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Wegen Tom Brady? Kendall Jenner zofft sich mit Ex Devin Booker

- Anzeige -
- Anzeige -

Brady im Super Bowl kein Patriots-Fan

Nach Angaben von Brady liegt sein einziges Interesse darin, dass das Spiel unterhaltsam wird. "Ich möchte einfach nur guten Football sehen", sagte Brady. "Ich möchte gute Spielzüge, gute Würfe, gute Strategien und gute Entscheidungen sehen", so der 48-Jährige.

Brady spielte von 2000 bis 2019 in Foxborough und gewann mit dem Team sechsmal den Super Bowl. Seit seinem Karriereende ist er als TV-Experte und Minderheitseigentümer bei den Las Vegas Raiders tätig.

Mehr News und Videos zur NFL

NFL: Seahawks- und Patriots-Stars malen eigene Teamlogos

  • Video
  • 01:51 Min
  • Ab 0
Puerto Rican singer Bad Bunny celebrates after winning the Latin Grammy for Best Urban Music Album in Las Vegas, United States, 13 November 2025. Latin Grammy Awards Ceremony 2025 in Las Vegas !ACH...
News

Wird Bad Bunny verhaftet? Die verrücktesten Super-Bowl-Wetten

  • 06.02.2026
  • 11:22 Uhr
imago images 0846828867
News

Statt Bad Bunny: Er singt bei der alternativen Halftime Show

  • 06.02.2026
  • 11:13 Uhr
NFL, American Football Herren, USA NFC Wild Card Round-Los Angeles Rams at Carolina Panthers Jan 10, 2026; Charlotte, NC, USA; Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford (9) drops back to pass a...
News

Stafford erstmals MVP - Maye geht leer aus

  • 06.02.2026
  • 11:11 Uhr
SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 05: QB Drake Maye (10) of the New England Patriots answers questions during the Thursday press conference, PK, Pressekonferenz on Thursday, February 5th at the Santa Clar...
News

Kommentar: Der wahre MVP ist Drake Maye

  • 06.02.2026
  • 10:55 Uhr
Super Bowl Maye
News

Doppelte Overtime? Die Wettquoten zum Super Bowl

  • 06.02.2026
  • 10:52 Uhr
NFL Brasilien
News

NFL: Heimteam für Spiel in Brasilien steht fest

  • 06.02.2026
  • 10:37 Uhr
ATLANTA, GA - JANUARY 04: Quarterback Tyler Shough (6) of the New Orleans Saints rushes for a touchdown during the week 18 NFL, American Football Herren, USA game between the Atlanta Falcons and th...
News

NFL: Saints-Rookie Shough erhält besondere Ehre

  • 06.02.2026
  • 10:30 Uhr
FOXBOROUGH, MA - NOVEMBER 17: Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford (9) and New England Patriots quarterback Drake Maye (10) after a game between the New England Patriots and the Los Angele...
News

MVP-Wahl: Stafford gewinnt Wahl nur haarscharf

  • 06.02.2026
  • 10:28 Uhr
imago images 1058736589
News

Super Bowl: Die coolsten Werbespots - Pepsi vs. Cola geht weiter

  • 06.02.2026
  • 10:23 Uhr