Philadelphia Eagles: Dom DiSandro darf nicht an die Seitenlinie

DiSandro traf sich am Freitag mit NFL-Chef Roger Goodell, Troy Vincent, Executive Vice President of Football Operations und Vertretern der Eagles. Das letzte Wort ist aber für die Zukunft wohl noch nicht gesprochen.

DiSandro ist Chief Security Officer der Eagles und hatte sich in der vergangenen Woche eine Auseinandersetzung mit 49ers-Linebacker Dre Greenlaw geliefert. Beide waren für das kleine Scharmützel am Spielfeldrand von der Partie ausgeschlossen worden.

Die NFL greift durch: Dom DiSandro darf im Spiel der Philadelphia Eagles bei den Dallas Cowboys (Week 14 am Sonntag in der Liveticker-Konferenz) nicht an die Seitenlinie.

Strafe für Greenlaw nur für den Hit

"Dies ist ein laufendes Gespräch mit der NFL, und wir werden die derzeitige Einschränkung respektieren", so die Eagles in einer Erklärung. "Obwohl Dom an diesem Sonntag nicht an der Seitenlinie stehen wird, wird er weiterhin seine Rolle im Team in allen anderen Funktionen erfüllen."

Greenlaw wurde für den Hit gegen Devonta Smith, der das Handgemenge ausgelöst hatte, mit einer Geldstrafe von 10.927 Dollar belegt. Für die restliche Auseinandersetzung wurde der Linebacker aber nicht bestraft.

Am Mittwoch verschickte die Liga zudem ein Memo an alle Klubs, in dem sie betonte, dass alle Mitarbeiter am Spieltag ihre Rolle kennen und sich nicht in Auseinandersetzungen während des Spiels einmischen oder körperlichen Kontakt mit Spielern anderer Mannschaften haben sollen.