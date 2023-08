Philadelphia Eagles: Quarterback Jalen Hurts nimmt Schuld für Niederlage im Super Bowl auf sich

Anzeige

Jalen Hurts verpasste mit den Philadelphia Eagles im Februar nur knapp den Gewinn des Super Bowls. Trotz einer starken Leistung soll der Star-Quarterback darauf bestanden haben, dass seine Mitspieler ihm die Schuld für die Niederlage geben.

Nach einer starken Saison verpassten die Philadelphia Eagles durch das 35:38 gegen die Kansas City Chiefs nur haarscharf den Gewinn von Super Bowl LVII.

Star-Quarterback Jalen Hurts machte mit 304 Passing Yards und einem Passing Touchdown bei keiner Interception sowie 70 Rushing Yards und drei Rushing Touchdowns eine bärenstarke Partie. Dennoch bestand der 25-Jährige laut "Sports Illustrated" nach der schmerzlichen Niederlage darauf, dass seine Mitspieler ihm die Schuld für die Niederlage geben.

Hurts spielt damit auf einen Fehler aus dem zweiten Viertel an, als er sich einen Fumble leistete, den Chiefs-Linebacker Nick Bolton aufnahm und für einen Touchdown in die Endzone zurücktrug. Mit seiner Haltung bewies er die Qualitäten eines echten Leaders, der Verantwortung übernimmt und seine Mitspieler in Schutz nimmt.

Der Bericht zitiert dazu einen anonymen Mitarbeiter der Eagles, der Hurts daraufhin aufmunterte und den Blick nach vorne richtete. "Bruder, du bist ein wichtiger Grund dafür, dass wir hierher gekommen sind. Und du bist auch ein wichtiger Grund dafür, dass wir zurückkommen und die Sache zu Ende bringen werden." Hurts soll daraufhin entschlossen entgegnet haben: "Du hast verdammt Recht."