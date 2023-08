Tennessee Titans: Vater von Caleb Farley stirbt bei Explosion

Anzeige

Titans-Cornerback Caleb Farley betrauert den Tod seines Vaters, der bei einer Explosion ums Leben kommt. Der Coach der Titans spricht von einer "schockierenden" Situation.

von Tobias WIltschek

Cornerback Caleb Farley von den Tennessee Titans trauert um seinen Vater.

Robert M. Farley ist bei einer Explosion ums Leben gekommen, die das gesamte Haus des NFL-Profis in North Carolina, 45 Kilometer nördlich von Charlotte, zerstört hat.

Das Unglück ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Farley sr. wurde am folgenden Morgen in den Trümmern des Anwesens in Lake Norman tot aufgefunden.

Der Titans-Profi war zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause. Nach Auskunft seiner Teamkollegen hatte Farley als einer der letzten Spieler am Montagabend die Umkleide verlassen.

Wie die Nachrichtenagentur "AP" meldet, nannte Titans-Coach Mike Vrabel die Situation "schockierend". Die Mannschaft tue alles, um Farley zu unterstützen.

Der Spieler selbst sei am Dienstagmorgen in seinen Heimatstaat gereist.