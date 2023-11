Anzeige

Die Philadelphia Eagles haben das erste Aufeinandertreffen mit den Kansas City Chiefs nach der Niederlage im vergangenen Super Bowl für sich entschieden.

Die Serie der Eagles geht weiter! Im zehnten Saisonspiel gelang Philadelphia bereits der neunte Sieg. Und das gegen den amtierenden Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs.

Den entscheidenden Touchdown zum 21:17 erlief Quarterback Jalen Hurts im letzten Viertel persönlich, wie sollte es auch anders sein, durch das Parade-Play der Eagles, den Tush Push!

Mahomes und die Chiefs hatten im Anschluss noch genug Zeit, das Spiel wieder an sich zu reißen. Wie schon so oft in der Saison machte sich allerdings die viel kritisierte Qualität von Mahomes Wide Receivern bemerkbar.

So konnte Marquez Valdes-Scantling nach der Two-Minute-Warning einen langen Ball kurz vor der Endzone nicht festhalten.

Star-Quarterback Patrick Mahomes kam am Ende der Partie auf 177 Yards bei einer Interception und zwei Touchdowns (auf Travis Kelce und Justin Watson).