Die Selbstverständlichkeit und vor allem das Selbstvertrauen waren in Windeseile verpufft. Und auch der Coach, der eben genau diese Werte mit seiner Persönlichkeit und Leitlinie vorleben muss, wirkte plötzlich ganz klein mit Hut.

Die Spieler wirkten innerhalb weniger Wochen wie ausgewechselt. Kaum einer der zuvor über Wochen und Monate hochgelobten Star-Spieler kam auch nur im Ansatz mehr an seine zuvor gezeigten Leistungen heran.

Was sich dann aber innerhalb weniger Spiele an Schlendrian und Problemen einschleichen sollte, hat wohl kaum ein Fan gleichwohl wie Experte kommen sehen.

Mit 10-1-Bilanz starteten die Philadelphia Eagles furios in die Saison. Die Mannen von Head Coach Nick Sirianni spielten vermehrt beindruckenden Football und schwangen sich früh dazu auf, 2023 das "Team to beat" zu sein.

Die Philadelphia Eagles und Head Coach Nick Sirianni erleben ein Debakel in den Playoffs. Nun muss zwingend ein radikaler Umbruch her unter einem neuen Übungsleiter - ein Kommentar.

Eagles-Coach Sirianni fliegt eigene Arroganz um die Ohren

Nach dem 21:17 in Woche zehn beim großen Rivalen Kansas City Chiefs in deren Wohnzimmer Arrowhead sah eigentlich alles noch so gut aus rund um Philadelphia.

Der Druck war spürbar da und musste auch mal raus. Nach dem Stamenent-Erfolg platzte es in den Katakomben nur so aus Coach Sirianni heraus: "Ich höre keinen Sche*ß mehr von euch, Chiefs-Fans. Man sieht sich!"

Ein emotionaler Ausbruch, aber rückblickend gesehen auch ein gutes Stück weit ein fraglicher Arroganz-Anfall.

Zwar gelang dem Team danach noch ein Achtungserfolg gegen die Buffalo Bills in Woche 11. Ab diesem Zeitpunkt brachen die Eagles aber komplett ein - fünf der letzten sechs Spiele gingen im Saison-Endspurt verloren.