2025 steht zum ersten Mal ein reguläres NFL -Saisonspiel in der spanischen Hauptstadt Madrid auf dem Programm.

Die NFL gastiert erstmals mit einem Spiel der Regular Season in Spanien. Der Andrang auf die Partie in Madrid war riesig. Das brachte Probleme und Wartezeiten mit sich.

Die Partie findet am 16. November statt, die Miami Dolphins als offizielles Heimteam treffen auf die Washington Commanders .

Der offizielle Ticketverkauf für das Premierenspiel der NFL in Spanien eskalierte. Ab 11 Uhr am Dienstag kam man in einen Warteraum, ehe gegen 12:00 das Zulosen begann.