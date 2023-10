Philadelphia Eagles: A.J. Brown heulte sich wegen New England Patriots die Augen aus

Anzeige

A.J. Brown gehört zu den besten Receivern der NFL. 2019 wurde der heute 26-Jährige in der zweiten Runde des Draft von den Tennessee Titans ausgewählt. Sein Wunschteam war allerdings ein anderes.

Die aktuelle Saison der New England Patriots ist ein Scherbenhaufen. Nach sechs Spielen ist die Mannschaft von Bill Belichick, mit einer miserablen Bilanz von einem Sieg und fünf Niederlagen, im NFL-Keller angekommen.

Mit einem der besten Passempfänger der Liga würde das vermutlich ein wenig anders ausschauen.

2019 hatten die New England Patriots die Chance, sich die Dienste von A.J. Brown im Draft zu sichern. Die Franchise entschied sich jedoch gegen den heutigen Eagles-Star und wählte stattdessen N'Keal Harry. Dieser floppte in New England und wurde 2022 zu den Chicago Bears getradet. Mittlerweile spielt der 25-Jährige für die Minnesota Vikings.

Bereits 2020 erklärte Brown, dass er liebend gerne für die Patriots gespielt hätte. Ein Clip aus dem Podcast "Bussin' With The Boys" geht nun erneut viral: "Ich wusste einfach, dass ich zu den Patriots gehen würde, weil ich ein großer Patriots-Fan war"