Philadelphia Eagles gegen San Francisco 49ers: Kräftemessen der NFC-Super-Bowl-Anwärter

Anzeige Das Top-Spiel der NFL am 13. Spieltag findet in Philadelphia statt, wenn die Eagles die San Francisco 49ers empfangen. Dabei geht es um mehr als nur die Vormachtstellung in der NFC - die 49ers haben noch eine persönliche Rechnung offen. Von Kai Esser Es war der 29. Januar 2023 in Philadelphia. Erst acht Minuten sind gespielt im NFC Championship Game zwischen den Philadelphia Eagles und San Francisco 49ers, als Pass Rusher Haason Reddick von den Eagles durch die Offensive Line der 49ers schießt und Quarterback Brock Purdy strip-sackt. Nicht nur verlieren die 49ers damit den Ballbesitz, sondern auch ihren Spielmacher. Eine schwere Ellbogenverletzung wird später bei Purdy diagnostiziert, der bis dato noch kein Spiel verloren hatte. Am Ende steht es 31:7 für die Eagles, weil der 23-Jährige keinen Ball mehr werfen kann und auch Backup Josh Johnson sich verletzt hat. "Wir haben das nicht vergessen", sagte Tight End George Kittle im Vorfeld der nun stattfindenden Neuauflage des NFC Championship Games von 2022. Bereits damals gab er sich an den Seitenlinien kämpferisch. "Ich rolle mich doch jetzt nicht in die Ecke und gebe mich geschlagen", sagte er seinerzeit seinen Teamkollegen noch während der Partie. Wohlwissend, dass die 49ers ohne gesunden Passgeber de facto keine Chance haben würden, das Spiel für sich zu entscheiden. Die Vorzeichen vor dieser Partie gleichen sich mehr oder minder, wenn man sie mit denen von vor rund zehn Monaten vergleicht. Während die Offense der Eagles stets im Stande scheint, einen Shootout mitzugehen, ist das Prunkstück der 49ers die Defense.

Anzeige

Die beinahe schon tragische Verletzung Purdys hat nicht nur die Fans im Stadion, sondern auch die NFL-Fans rund um den Globus eines tollen und ausgeglichenen Spiels zwischen den beiden besten Teams der NFC beraubt. Rund ein Jahr später kommt die Football-Fangemeinde wohl doch auf ihre Kosten - nicht nur, weil die Teams ihre Mentalität und ihr Gesicht im Kern behalten, sondern sich personell sogar noch verstärkt haben.

Was hätte sein können: Das Brock Purdy Revenge Game Nicht wenige - um nicht zu sagen die meisten - Fans der 49ers fragen sich wohl noch immer, wie das jüngste Aufeinandertreffen wohl ausgegangen wäre, wenn sich Brock Purdy nicht im ersten Drive des Spiels verletzt hätte. Immerhin war Purdy bis zu diesem Zeitpunkt als Starter ungeschlagen - und das als Rookie. Acht Siege in Folge sammelte er dabei an. "Wir hätten es definitiv schaffen können", monierte Linebacker Dre Greenlaw damals. Er wäre der erste Rookie-Quarterback gewesen, der sein Team in den Super Bowl führt. Hätte, wäre, wenn - der sogenannte Schmetterlingseffekt findet hier Anwendung, wenn auch natürlich keine Klärung der Frage. Fakt ist nur, dass der letzte Pick im Draft 2022 bereit für die Revanche ist - seine persönliche, aber auch die des ganzen Teams. "Das wird ein großes Spiel auswärts. Ich weiß das, wir alle wissen das", erklärte Purdy zuletzt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Neuauflage von 2022 - und Vorbote für 2023? Es passiert nicht oft, dass sich Teams, die nicht in derselben Division spielen, zweimal innerhalb eines Jahres treffen, so wie die Eagles und 49ers in diesem Fall. Gut möglich jedoch auch, dass man sich sogar ein drittes Mal innerhalb von knapp zwölf Monaten trifft. Während die Mannen aus Santa Clara den zweiten Seed der NFC innehaben, hält Philadelphia den Top-Seed der National Football Conference - und könnten unter Umständen sogar die Playoffs am Sonntag klar machen.

Jalen Hurts ist bei den Buchmachern aktuell Favorit auf die MVP-Auszeichnung.. © Icon Sportswire

Logisch, die Playoffs sind nochmal ihre eigene Saison und müssen auch erst einmal gespielt werden - aber die Dominanz der beiden Teams lässt auf ein Re-Rematch in den Playoffs der beiden schließen.

Anzeige

Anzeige Schlüsselduelle auf dem Boden Entschieden wird das Spiel dieser beiden Top-Mannschaften höchstwahrscheinlich auf dem Boden des Lincoln Financial Field - und zwar buchstäblich. Das Prunkstück der Eagles ist nämlich das Laufspiel. Sei es über Quarterback Jalen Hurts oder Running Back D'Andre Swift. "Jalen hat heute ein paar großartige Plays mit seinen Füßen gemacht", lobte Head Coach Nick Sirianni nach dem Overtime-Sieg gegen die Buffalo Bills. Und damit meint der noch junge Hauptübungsleiter nicht den ominösen "Tush Push", "Brotherly Shove" oder wie auch immer man den innovativen Quarterback Sneak der Eagles nennen mag. 65 Rushing Yards und zwei Touchdowns erlief der ehemalige Alabama-Absolvent alleine gegen die Bills. Insgesamt kommt er auf 410 Rushing Yards und elf (!) Touchdowns auf dem Boden. Und selbst wenn man den flinken Hurts unter Kontrolle hat, dann ist noch immer Running Back Swift eine absolute Gefahr, der mittlerweile auf 770 Yards und fast fünf Yards pro Lauf kommt. Dagegen steht die Defensive Line der 49ers, die nicht nur in ihrer Gesamtheit die wenigsten Punkte ligaweit zulassen (15.5), sondern auch die zweitwenigsten Rushing Yards pro Spiel (82, nur die Bears weniger). Das Spiel wird also mutmaßlich an der Line of Scrimmage entschieden, wenn eine der besten D-Lines auf eine der besten O-Lines der Liga trifft.

Jalen Hurts als X-Faktor: Nicht immer schön, aber (fast) immer erfolgreich Was Hurts aber vor allem auszeichnet - und weswegen er im MVP-Rennen der NFL derzeit bei den meisten vorne liegt - ist gar nicht so sehr in Statistiken zu messen.

Kenneth Walker III (Seattle Seahawks)

Schlechte Nachrichten für die Seahawks: Kenneth Walker III verpasst nach dem Spiel gegen die 49ers aller Voraussicht nach auch das Thursday Night Game bei den Dallas Cowboys. Der Running Back konnte aufgrund einer Schambeinverletzung die ganze Woche nicht trainieren. Ein Einsatz wird als "doubtful" eingestuft. © IMAGO/ZUMA Wire Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)

Im Spiel bei den New York Jets zog sich der Dolphins-Spielmacher am vergangenen Wochenende eine klaffende Wunde an seinem rechten Arm zu. Inzwischen wurde das doch beträchtliche Loch mit unzähligen Stichen genäht. Zwar befindet sich der Quarterback noch auf dem Injury Report, konnte aber wieder trainieren. © IMAGO/USA TODAY Network Tyreek Hill (Miami Dolphins)

Ganz im Gegensatz zu Teamkollege Tyreek Hill. Der Wide Receiver hatte sich - ebenfalls gegen die Jets - eine Knöchelverletzung zugezogen. Diese sorgte dafür, dass er am Mittwoch nicht am Teamtraining teilnehmen konnte. Große Bedenken hinsichtlich seines Einsatzes am Wochenende gegen die Commanders gibt es bislang aber nicht. © IMAGO/Icon Sportswire Jonathan Taylor (Indianapolis Colts)

Running Back Jonathan Taylor wird erneut ausfallen. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, zog sich der 24-Jährige beim 27:20-Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers eine Daumenverletzung zu, die operiert werden muss. Somit wird Taylor auf jeden Fall einige Wochen fehlen. Potenziell werden die Colts ihn auch auf die Injured Reserve List setzten, womit vier Wochen Ausfall sicher wären. © ZUMA Wire Justin Jefferson (Minnesota Vikings)

Star-Receiver Justin Jefferson wird von der Injured-Reserve-Liste aktiviert. Sieben Spiele hatte Jefferson wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst, auch am Monday Night Game gegen die Bears konnte er nicht teilnehmen. Damit dürfte der Pro Bowler zum Spiel gegen die Las Vegas Raiders zurückkehren. Erstmal haben die Vikings aber eine Bye Week. © IMAGO/ZUMA Wire Jaelan Phillips (Miami Dolphins)

Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Die Miami Dolphins müssen den Rest der Saison auf Jaelan Phillips verzichten. Der Pass Rusher zog sich einen Achillessehnenriss zu. Die Dolphins bestätigten die Diagnose in den sozialen Medien. Der 24-Jährige kommt in dieser Saison auf sechseinhalb Sacks. © 2023 Getty Images George Odum (San Francisco 49ers)

Schlechte Nachrichten von den Niners: Die Franchise muss mindestens für den Rest der Regular Season auf den Safety verzichten. Er verletzte sich im Thanksgiving-Duell gegen die Seahawks, als er einem losen Ball nachging, und zog sich einen Bizepsriss zu, der ihn zwei bis vier Monate außer Gefecht setzt. Vor einer Woche hatte sich bereits All-Pro-Safety Talanoa Hufanga schwer verletzt. © IMAGO/Icon Sportswire Aaron Jones (Green Bay Packers)

Wegen einer Innenbanddehnung, die Green Bays Aaron Jones im Spiel gegen die LA Chargers erlitt, konnte der Running Back nicht am Spiel gegen die Detroit Lions am Thanksgiving Day teilnehmen. Auch ein Einsatz im Sunday Night Game gegen die Kansas City Chiefs ist fraglich. Bereits zu Saisonbeginn musste Jones wegen einer Oberschenkelverletzung für drei Spiele zuschauen. © 2023 Getty Images Michael Thomas (New Orleans Saints)

Die New Orleans Saints haben Wide Receiver Michael Thomas mit einer Knieverletzung auf die Injury-Reserve-Liste gesetzt. Der 30-Jährige wird somit mindestens vier Spiele ausfallen. Seit er 2019 zum Offensive Player of the Year gewählt wurde, hat Thomas bereits 41 Spiele verletzungsbedingt verpasst. In der laufenden Saison hat er bisher 39 Catches für 448 Yards und einen Touchdown verbucht. © ZUMA Wire Joey Bosa (Los Angeles Chargers)

Bitterer Rückschlag für die Los Angeles Chargers. Defense-Star Joey Bosa wurde nach Woche elf auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und verpasst damit mindestens vier Spiele. Der Pass Rusher zog sich gegen die Green Bay Packers eine Verstauchung im Fuß zu und wurde unter Tränen in den Kabinentrakt gefahren. Head Coach Brandon Staley schloss das Saisonaus nicht aus. © 2023 Getty Images Mark Andrews (Baltimore Ravens)

Im Spiel gegen die Cincinnati Bengals am elften Spieltag verletzte sich Star-Tight-End Mark Andrews schwer am Knöchel. Allerdings gibt es nach weiteren Untersuchungen nun offenbar "eine kleine Chance", dass Andrews diese Saison noch für die Baltimore Ravens aufs Spielfeld zurückkehren könnte. © 2023 Getty Images Mark Andrews (Baltimore Ravens)

Hoffnung auf eine Rückkehr des Tight Ends machte John Harbaugh höchstpersönlich. "Noch ist nichts endgültig entschieden. Aber nach Gesprächen mit unserem Trainern und den Ärzten gehe ich davon aus, dass es nicht so schlimm ist, wie zunächst befürchtet", sagte der Head Coach. Aktuell befindet sich der Sportler auf der Injured-Reserve-Liste. © UPI Photo Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Schock für die Cincinnati Bengals: Quarterback Joe Burrow wird für den Rest der Saison mit einer Handgelenk-Verletzung ausfallen, das teilte Head Coach Zac Taylor mit. Der 26-Jährige hatte das Thursday-Night-Game gegen die Baltimore Ravens im zweiten Viertel verlassen. Burrow wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und wurde am Montag operiert. © 2023 Getty Images