Die Philadelphia Eagles sind das Maß aller Dinge in der NFL. Bereits in Woche 13 kann Philly als erstes Team die Postseason klarmachen.

Dass die Philadelphia Eagles in dieser Saison in die Playoffs einziehen werden, daran zweifelt eigentlich niemand. In Woche 13 können die Eagles jeden Restzweifel beseitigen und sich für die Playoffs der NFC qualifizieren.

Damit das gelingen kann, dürfen die Eagles jedoch erstmal ihr Heimspiel gegen die San Francisco 49ers nicht verlieren. Verliert das Team um Quarterback Jalen Hurts das Spiel, dann ist der rechnerische Playoff-Einzug vom Tisch, egal was die Konkurrenten machen.

Gewinnen die Eagles, so reicht bereits ein paralleler Sieg der Cleveland Browns bei den Los Angeles Rams, damit Philly nicht mehr aus den Playoff-Rängen zu verdrängen ist. Alternativ reicht auch ein Unentschieden

Verlieren die Browns, reicht stattdessen auch eine Niederlage der Detroit Lions gegen die New Orleans Saints in Kombination mit einer Niederlage oder einem Unentschieden der Green Bay Packers gegen die Kansas City Chiefs.